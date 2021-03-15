ريهام عبدالغفور تسترجع ذكرياتها في «حديث الصباح والمساء»: لما كنا صغيرين (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استرجعت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ذكرياتها من خلال مشاركتها بمسلسل «حديث الصباح والمساء».

ونشرت «ريهام» عددا من الصور المجمعة لها، خلال تأديتها لشخصية «صدرية» ضمن أحداث العمل منذ 20 عاما، وأرفقت عليها تعليقا قائلة: «لما كنا صغيرين، بكره الشيخوخة».

أيتن عامر تعلق

ونالت الصور استحسان الآلاف من المتابعين، وعلقت الفنانة أيتن عامر عليها قائلة: «والله بتحلوي أكتر كل ما الوقت يعدي».

معلومات عن زوج ريهام عبدالغفور بعد ظهوره معها

وخلال يناير الماضي، ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور، برفقة زوجها رجل الأعمال شريف الشوبكي، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها «لايف من الدوبلكس» على قناة «أون».

وكانت نشرت «ريهام» صورًا من الحلقة عبر حسابها على «انستجرام»، وعلقت عليها: «لأول مره جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور.. لا وكمان يبقي قدام الكاميرا.. استنونا يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا».

معلومات عن شريف الشوبكي زوج الفنانة ريهام عبدالغفور

- رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية الألمانية.

- تزوج الفنانة ريهام عبدالغفور عام 2010، وأنجب منها ابنهما فاروق.

- خلال لقاء إعلامي سابق، كشفت ريهام عبد الغفور أن زوجها شريف الشوبكي، شاهدها لأول مرة خلال مسلسلها «فارس بلا جواد» مع الفنان محمد صبحي، الذي عرض عام 2002؛ إذ رأها فتاة أحلامه، ثم تعرف عليها وقابلها بعد 5 سنوات وتزوجها.

- يتميز بوسامة ملامحه، حيث أنه عندما تشارك الفنانة صورهما عبر حساباتها على السوشيال ميديا، سرعان ما يخطف أنظار متابعيها.

- يعد ظهوره الإعلامي نادرا، فلم يظهر في برامج أو لقاءات، وظهر لأول مرة مع زوجته الفنانة ريهام عبدالغفور، في برنامج «لايف من الدوبلكس»، مع أبلة فاهيتا.