المجلس القومي للمرأة يهنئ المستشارات الجدد في النيابة الإدارية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته بخالص الشكر والتقدير، للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإصداره قرارا بتعيين 6 مستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسه المجلس، عن فخرها وسعادتها بهذا القرار، مؤكدة أنه يأتي استمرارا لتمكين المرأة ودفعها لتولي المناصب القيادية، التي تستطيع من خلالها إثبات قدراتها، وأن هذا القرار يُمثل انتصارا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية.

كما أعربت عن أملها فى تعيين مزيدا من المستشارات، إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة، وإعلاءً لحقوق المرأة، وفقا لما نص عليه الدستور المصرى، وهنأت المستشارات الجدد بهذا المنصب، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارا بتعيين 6 من المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، وهن:

- المستشارة هبه الله محمد شهاوي، مديرا لنيابة كفر الشيخ - القسم الأول.

- المستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي، مديرا لنيابة طلخا.

- المستشارة غادة محمد محمود يونس، مديرا لنيابة التعليم - القسم الثالث.

- المستشارة ريهام مأمون محمد عبدالموجود، مديرا لنيابة الري.

- المستشارة عبير جمال عبدالله خليل، مديرا لنيابة الزقازيق - القسم الرابع.

- المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، مديرا لنيابة أسيوط - القسم الثاني.