مونيكا بيلوتشي تتصدر محرك البحث «جوجل» بسبب عقد ياسمين صبري (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم نجمة الإغراء العالمية مونيكا بيلوتشي، محرك البحث جوجل في مصر، بعد حديث الفنانة ياسمين صبري عن ارتدائها عقد تاريخي بعد سنوات من ظهور مونيكا به، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا.

تفاصيل عقد مونيكا بيلوتشي وياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أثناء لقائها ببرنامج «إي تي بالعربي»، المذاع على قنوات «أم بي سي»، بملابس سوداء مع عقد ذهبي مرصع بالمجوهرات مصنوع على هيئة تمساحين متقابلين، لتكون بذلك ثالث سيدة في العالم ترتدي ذلك العقد الذي يتخطى الـ120 قيراط، من توقيع دار المجوهرات العالمية «كارتييه»، وفي 2006، تجملت مونيكا بيلوتشي بالعقد التاريخي الذي نسقته مع قميص أبيض خلال ظهورها على السجادة الحمراء، في مهرجان كان الدولي المنعقد في فرنسا.

يتميز العقد بقصة تاريخية بدأت عام 1975، عندما رغبت الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس في صناعة عقد يشبه التمساحين الأليفين اللذان تربيهما، ما دفعها لأحضرتهما إلى دار كارتييه للتأكد من صناعة عقد يطابق تفاصيل التمساحين، كما أنها اقترحت عليهم العيش هناك لفترة من الوقت، ليتسنى لهما فرصة صناعته بدقة، بشرط عدم ارتداء أحد له غيرها، إلا أنها باعته مع معظم مجوهراتها قبل وفاتها مباشرة إلى دار المجوهرات التي صنعته لها.

صُنع العقد من 1023 ماسة صفراء، و1060 زمرد، واثنين من الياقوت الكابوشوني، ليصل إجمالي عدد المجوهرات به إلى 2085 قطعة، وفقًا لموقع «نيوز آرانت» والموقع الرسمي لكارتييه.

ياسمين صبري عن ارتداء عقد مونيكا بيلوتشي: شرف ليا

ومن جانبها، قالت ياسمين صبري خلال لقائها، إن العقد مصنوع من المجوهرات باللونين الأخضر والأصفر، ويصل وزنه إلى 120 قيراطا: «رغم إن وزنه تقيل بس هو مريح ويستحق»، موضحة أنه صنع عام 1975.

ونوّهت إلى أنها ثالث سيدة في العالم ترتدي ذلك العقد، قائلة: «شرف ليا إني ألبسه طبعا بعدهم».