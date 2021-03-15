منها "حمام سباحة".. أغرب 8 أشياء يمكن أن تراها في المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض المطارات التي تعتبر أكثر من مجرد بوابات للمرور من خلالها للتنقل والسفر حول العالم، مثل أن تجد "حمام سباحة"، وغير من الأمور الغريبة التي نستعرضها لكم وفقا لموقعي "newsweek" و"msn".

- مطار فانكوفر الدولي

يقع في مدينة ريتشموند في كندا، وهو المطارات التي حصلت على جائزة الترفيه عن المسافرين، ما قد يجعلهم مستمتعين أثناء فترات التوقف، حيث أنه يوفر رحلات ترفيهية وسط الغابات الكندية الصغيرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بحوض سمك كبير يضم أكثر من 20 ألف نوع من النباتات والحيوانات البحرية.

- مطار شانغي

يعد مطار شانغي موطنًا لأطول شلال في العالم، بارتفاع 131 قدمًا داخل غابة ممطرة داخلية، كما يحتوي على عوامل جذب أخرى مثل حمام سباحة، ومسرح سينما على مدار 24 ساعة، وحتى حديقة الفراشات، ما قد جعله يحتل المرتبة الأولى في قوائم "أفضل المطارات لعام 2019".

- مطار إنتشون الدولي

في مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، يبلغ ثمن دخول صالة ألعاب التزلج 6.60 دولار، وهو يكون متاحا للمسافرين من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساء.

- مطار سراييفو الدولي

يقع مطار سراييفو بمنطقى بوتمير بالبوسنة والهرسك، وأسفله نفق سراييفو الذي تم تحويله إلى متحف، وتم حفره عام 1993 خلال الحصار الذي استمر 1425 يوما، أثناء الحرب البوسنية، لنقل الغذاء والإمدادات الإنسانية داخل وخارج المدينة المحاصرة، ويمكن للزائرين التجول في الأنفاق قبل دخول المطار للاستمتاع بالرحلة.

- بونتا كانا الدولي

يتميز مطار بونتا كانا الدولي بجمهورية الدومينيان، بوجد صالة لكبار الشخصيات والتي يوجد بداخلها حمام سباحة خارجي، وبالتالي يمكنك مشاهدة الطائرات وهي تقلع أو أثناء هبوطها، وإن لم تكن مسافر فيمكن دخوله مقابل أن تدفع قيمة رسوم 125 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 95 جنيهًا إسترليني للشخص الواحد في اليوم.

- شيكاغو أوهير الدولية

يعد من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ مساحتها 928 قدمًا مربعًا ويحتوي على ما يقرب من 50 نوعًا مختلفًا من الخضروات والأعشاب، كما يتميز بوجود حديقة للمسافرين، بالإضافة إلى 4 مطاعم بها لتلبية احتياجاتهم.

- جاتويك

يوجد 9 مطارات حول العالم بها غرف لممارسة تمارين اليوجا، ويعد مطار جاتويك بلندن هو أحدث من انضم إليهم، حيث إنه يقع في المبنى الجنوبي، ويوفر مكان لممارسة اليوجا وهي مجانية للمسافرين، نظرا لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل جيد، والتنفس بشكل أفضل.

- مطار الغابة

يقع في ماليزا في مطار كوالالمبور الدولي، ويضم هذا المطار غابة صغيرة تحتوي على العصافير والعديد من الأشجار، فضلا عن الشلال الاصطناعي.