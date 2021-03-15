كيف تعرف أن ابنك يشاهد أفلاما إباحية؟.. إليك الطريقة الصحيحة للتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مشاهدة الأفلام الإباحية من المشاكل الشائعة التي تواجهه الأمهات مع أبنائها، وهناك العديد من العلامات التي تدل على الابن يشاهد هذه الأفلام يجب الانتباه إليها للتفكير في الحلول المناسبة لهذه المشكلة.

وتوضح الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري، أن مشاهدة الأفلام الإباحية تمثل خطورة شديدة جدا على الأطفال والمراهقين، ولا بد أن يكون لدى الأمهات الوعي الكافي لمراقبة تصرفات وسلوك أبنائها بشكل جيد.

أضافت استشاري علم النفس والعلاج الأسري أن الأبناء الذين يشاهدون الأفلام الإباحية سواء كانوا شباب أو أطفال، يكونون غير قادرين على البوح والجهر والمناقشة في ذلك الموضوع.

وذكرت "عبدالله" لـ"الخليج 365"، مجموعة علامات تدل على مشاهدة الابن للأفلام الإباحية:

- أخذ الطفل أو المراهق الهاتف معه إلى الحمام لوقت طويل جدا.

- عند التقرب إليه أثناء إمساكه بالهاتف المحمول يشعر بالتوتر والارتباك، وتتغير تصرفاته ويقوم بإغلاق الهاتف فجأة.

- يرغب دائما في إبعاد هاتفه المحمول عن جميع أفراد أسرته.

- تراجع الانسجام والشغف مع الأنشطة والتمارين الرياضية التي كان يفضل القيام بها.

- يبدأ في حبه الشديد للعزلة والإمساك بالهاتف المحمول كثيرا داخل غرفته.

- يبدأ في التحدث بألفاظ وشتائم غير لائقة للجنس الآخر من النساء والفتيات.

- يبدأ في ملامسة الأعضاء الأنثوية عند الأم أو الأخت ويبرر ذلك بأنه يمزح، أما في الحقيقة أنه يريد تطبيق ما شاهده في هذه الأفلام.

- تبدأ الأم ملاحظة سلوك التحرش لابنها مع الأشخاص الغرباء.

- الإمساك بالهاتف والتصفح عليه أثناء التجمعات العائلية.

- مشاهدة الأفلام الجنسية العنيفة تسبب الشعور بالخوف الدائم.

- قلة التركيز والشرود كثيرا، وبالتالي قلة التحصيل الدراسي.

- انعدام الرغبة في تناول الطعام حتى الأطعمة التي كان يفضل تناولها دائما.

- اضطراب وصعوبة النوم.

كيف تتصرف الأمهات في هذه المشكلة؟

- لا بد أن تتصفح الأم هاتف ابنها لمشاهدة المواقع التي يشاهدها سواء ليلا أو نهارا.

- مراقبة الأم كم يستغرق ابنها وقتا أمام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

- تحديد موعد لجلوس الطفل على الإنترنت ولابد أن يكون ذلك تحت رقابة الأم.

- البحث عن هدف في حياة طفلها، لذا من الأفضل أن تساعده وتشجعه على الحصول على جائزة أو بطولة في رياضة معينة.

- تنظيم الوقت من خلال إعداد جدول للطفل، وذلك للحفاظ على وقته لعمل أشياء مفيدة وعدم إهدار الوقت في مشاهدة الإباحية.

- معرفة الأم لابنها أنه يوجد بعض المواقع غير الجيدة لا يجب التصفح عليها.

- التحدث والمناقشة مع الطفل أو المراهق في هدوء أثناء اكتشاف مشاهدته للأفلام الإباحية، بدلًا من الضرب وإفشاء سره، ولكن يجب النقاش معه بهدوء.

- الحرص على تنظيم وقت للمذاكرة، وإخراج الأجهزة الإلكترونية خارج نطاق غرفة الأطفال

- لا بد من امتناعه من التحدث والجلوس مع أصدقاء السوء والتحقق دائما من أخلاقيات أصدقائه.

- تجنب إلقاء اللوم على الطفل والتحدث معه بهدوء.