كورونا اليوم: أعراض غريبة ووفاة بعد تلقي هذا اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن الشخص الملقح بجرعتين

هل الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل (حصل على جرعتين) آمن من الإصابة؟، هذا ما يكشفه موقع thehealthsite.، تم اختبار عامل بالرعاية الصحية إيجابيًا لفيروس كورونا، وهذا يعيد السؤال عما إذا كان الفرد الذي تم تطعيمه بالكامل في مأمن من الفيروس أم لا؟.

في حادثة مروعة، أثبتت إصابة رجل بفيروس كورونا المستجد حتى بعد الحصول على التطعيم الكامل لكورونا، ووفقًا للتقارير، فإن الرجل عامل رعاية صحية في هاواي، وقد تلقى جرعات اللقاح ضد الفيروس في وقت سابق من هذا العام، ووفقًا لخبراء الصحة، فإن الحصول على التطعيم يمكن أن يحافظ على سلامتك ولكنك لا تزال بحاجة إلى اتباع القواعد الأساسية للوباء مثل، التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، وتعقيم اليدين، وما إلى ذلك، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريضك للخطر.

أعراض غريبة ووفاة بعد تلقي "أسترازينيكا"

أعلنت وكالة الدواء الدنماركية، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت من جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف، بحسب ما أوردت "رويترز".

موجة كورونا ثالثة تعصف بأوروبا

تعصف موجة ثالثة من وباء كوفيد-19 بأوروبا، حيث تسجل الدول التي تعثرت فيها حملات التطعيم، ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل معدل الإصابة بالوباء في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى له منذ بداية فبراير، بسبب عوامل عديدة، أبرزها انتشار أنواع جديدة من فيروس كوفيد-19، وتستعد العديد من الدول الأوروبية لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لسكاي نيوز.

أسترازينيكا: لا يوجد دليل على أن اللقاح يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

قالت شركة أسترازينيكا، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث انضمت أيرلندا إلى عدد من الدول الأوروبية التي علقت استخدامه كخطوة احترازية.

وعلق المسؤولون في هولندا وإيرلندا وإحدى مناطق إيطاليا مؤقتا استخدام تطعيم أسترازينيكا بعد تقارير عن حدوث جلطات ووفاة مدرس في إيطاليا بسبب تطعيم كوفيد-19، وفقا للبيان الإماراتي.