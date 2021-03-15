ألوان الروج الأحمر الناري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 10:48 مساءً - من خلال الاطلاع على أبرز الصيحات الجمالية، لفتتنا درجات اللون الأحمر الناري في أحمر الشفاه، فهي تعطي مظهراً لافتاً للحفاظ على بشرة طبيعية وملامح ناعمة، فلا تترددي في اختيار الألوان التالية خلال ساعات الليل والنهار على حد سواء، فهي أساسية ومشرقة، وستضفي عليك مظهراً جذاباً.



‏LADY DANGER VIVID BRIGHT CORAL-RED من ماك

ماك



تُصدر شركة ماك مجموعة مميزة في كل موسم من أحمر الشفاه، وتظهر بألوان مميزة ذات بريق ولمعان، كما أن جميع منتجات أحمر الشفاه من ماك تستمر على الشفاه لفترة زمنية طويلة؛ حيث يدخل في تكوينها خلاصة ثمار الليتشي المغذية، وزيت الأرجان الذي يعطي الشفاه مظهراً رائعاً، لذا لا تترددي في اقتناء الروج الأحمر الناري من ماك.

تابعي المزيد: مكياج البشرة السمراء من منيرة محمد



‏Dior Rouge Dior No. 999 Lipstick

Dior



من علامة ديور، نلهمك أحمر شفاه بلون الأحمر الراقي بدرجة الناري الراقية بمستخلصات زهرة الرمان، لتدوم لمدة 16 ساعة على الشفاه؛ فهو الأكثر حداثة وفخامة من أي وقت مضى، وزُين هذا الإصدار بشريط توقيع جديد.

تابعي المزيد:مكياج عروس أحمر قاني لربيع 2021



‏NARS Semi Matte Jungle Red Lipstick

NARS



ضمن مجموعة جديدة من أحمر الشفاه طويلة الأمد، تميَّز NARS Semi Matte Jungle Red Lipstick بتركيبة جديدة ومبتكرة توفِّر حيوية لونية فورية، وترطِّب الشفاه بطريقة طبيعية؛ حيث تحتوي على زيت بذور زهرة الآلام وزيت المورينجا، لتشكِّل حاجزاً على الشفاه، وتحافظ على لونها، وهي خالية من الكبريتات والفورمالديهايد، وتحتوي على أقل من واحد بالمائة من العطور الاصطناعية.

تابعي المزيد:أبرز صيحات مكياج خريف 2021 من العروض العالمية



‏ROUGE COCO Ultra Hydrating Lip Colour من شانيل

شانيل



قدمت شانيل مجموعة ROUGE COCO بابتكار جديد وتركيبة مميزة لمزيد من الإحساس والترطيب طوال اليوم، ومن ضمن ألوان المجموعة اخترنا لكُنَّ اليوم الروج الكريمي بدرجة 466 لخيار مواكب لصيحات الموضة بشكل كبير.

تابعي المزيد: صيحات جمالية للمرأة الخليجية من هند البلوشي