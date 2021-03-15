مكياج للمناسبات من رحمة رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 10:48 مساءً - تتميز المغنية العراقية رحمة رياض بملامح شرقية جذابة، ونراها غالباً تحبذ الستايل الخليجي في المكياج مع الألوان القوية التي تليق بملامحها البارزة وبشرتها الحِنْطِيَّة، وتتبع المكياج القوي المناسب للمناسبات والحفلات الضخمة، لذا رصدنا لكُنَّ من وحي أبرز صورها على إنستغرام عدة إطلالات؛ لتستوحين منها ما يناسب مظهركن.



مكياج سموكي مع أحمرالشفاه الأحمر

مكياج سموكي مع طلاء الشفاه الأحمر (الصورة من انستغرام)



يُستخدم المكياج السموكي لإبراز شكل العيون الصغيرة وإظهار جمالها، وفضَّلته رحمة رياض مع أحمر الشفاه الأحمر للمناسبات الضخمة، حيث لجأت لمكياج العيون بدرجات اللون البني مع تقنية الكونتور والبلاشر باللون البني وأحمر الشفاه المات بدرجة قوية من الأحمر.



مكياج زهري للبشرة الحِنْطِيَّة

مكياج زهري للبشرة الحِنْطِيَّة (الصورة من انستغرام)



بالتأكيد لستِ مضطرة إلى بذل جهد كبير للحصول على مكياج زهري يوفر لك إطلالة أنثوية؛ فمن خلال دمج درجات الزهري بأسلوب ناعم سوف تمنحين وجهك إطلالة مميزة في مختلف المناسبات، وعن رحمة رياض فقد طبقت المكياج الزهري بعدة طرق؛ حيث لجأت لدمج ظلال العينين باللونين البني والزهري مع إضافة الجليتر اللامع والرموش الاصطناعية والآيلاينر الناعم لمظهرها، واستخدمت البلاشر البني وأحمر الشفاه البنفسجي لجمالها، وفي إطلالة أخرى تزينت بظلال العينين الأسود في الجفن المتحرك مع ظلال العين الزهري في الأعلى، واستخدمت الرموش الاصطناعية مع البلاشر البني وقلم الروج الزهري لمظهر ناعم وأنيق.



رحمة رياض بالمكياج البني

رحمة رياض بالمكياج البني (الصورة من انستغرام)



اللون البني من الألوان التي تستطيع غالبية السيدات العربيات اعتمادها بعدة أساليب، لذا رصدنا لكُنَّ عدة صيحات من رحمة رياض، التي تجملت بمكياج العيون اللامع باللون البني مع ظلال الجفون المتحرك باللون الأبيض اللامع، واستخدمت ظلال العيون الأسود في سحبة العين مع الأيلاينر الأسود لتكمل جمال عينيها، ولجأت لتقنية الكونتور لتحدِّد ملامحها، واعتمدت طلاء الشفاه باللون البنفسجي، وفي إطلالة أخرى اعتمدت درجات اللون البني بأسلوب السموكي مع البلاشر البني وطلاء الشفاه بدرجة البني الداكن لخيار ناعم.

مكياج المناسبات يتطلب الكثير من الحرص والدقة للحصول على مظهر احترافي وأنيق، ومن وحي أبرز إطلالات النجمات تُعَدُّ رحمة رياض خياراً مثالياً لإطلالات المناسبات، وذلك لكثرة حفلاتها، وقد رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة خيارات لتتألقن على غرارها.

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