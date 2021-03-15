كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 10:48 مساءً - عندما يتعلق الأمر بروتين وعادات الجمال الخاصة المرأة، سواء كانت معقدة أو بسيطة، فلا شيء يوفر البهجة والحيوية أكثر من اعتماد لون مناكير مشرق وساطع. ومع بداية عام 2021، طرح العديد من العلامات التجارية الشهيرة مجموعة ألوان مناكير ربيعية نابضة بالحياة، تضفي على إطلالتك لمسة جذابة ولافتة، وتعزز من جمال يديك وأظافرك.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة ألوان مناكير نابضة بالحياة ستحتاجينها هذا الربيع.



المناكير الأخضر النعناعي

المناكير الأخضر النعناعي من Christian Louboutin



يعد الأخضر النعناعي أحد أجمل ألوان المناكير التي بالإمكان اعتمادها خلال فصل الربيع، كونها لوناً حيوياً ويحاكي أجواء الربيع المنعشة والمابضة بالحياة. بإمكانك تجربة المناكير الأخضر النعناعي من علامة Christian Louboutin، فهو يمنحك تغطية لامعة وغنية، وتدوم طويلاً.

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المناكير البرتقالي المغبرّ

المناكير البرتقالي المغبر من ORLY



يعد البرتقالي خياراً رائعاً في الربيع لصاحبات البشرة الفاتحة والداكنة عل حد سواء، فمن جهة هو من أكثر ألوان المناكير سطوعاً وحيوية، ومن جهة أخرى يتناغم مع جميع ألوان البشرة، والنتيجة أظافر نابضة بالحياة وحذابة. بإمكانك تجربة المناكير البرتقالي المغبر من أورلي ORLY، فهو يضمن لك تغطية مثالية تدوم طويلاً.

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الزهري الفاقع

المناكير الزهري الفاقع من Olive & June



من المعروف أن الزهري هو من أبرز ألوان الربيع، وأحد أكثر ألوان المناكير رواجاً كونه يناسب جميع ألوان البشرة، إذ يجعل البشرة السمراء تبدو أفتح، ويضفي على البشرة الفاتحة الإشراقة. إضافة الى أنه لون مبهج وحيوي. جربي على سبيل المثال المناكير الزهري الفاقع من علامة Olive & June.

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البنفسجي الداكن

مناكير بنفسجي داكن من شانيل Chanel



يستمر البنفسجي موضة رائجة جداً في عالم الجمال خلال ربيع 2021، بما فيها الأظافر، حيث أن المناكير البنفسجي الداكنة هو من أكثر ألوان المناكير الرائجة حالياً، ويتناغم مع مختلف ألوان ملابسك، خصوصاً الأبيض والأسود والكحلي وغيرها من الألوان.

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الكورال

مناكير كورال من Nails Inc



لا تترددي هذا الربيع في إضافة المناكير الكورال الى مجموعة ألوان المناكير المتوافرة لديك، فهو لون نابض بالحياة يناسب مختلف الأوقات، سواء السهرات مع الأصدقاء، أو الرحلات على مختلف أنواعها، او حتى الأيام العادية. جربي مثلاً المناكير الكورال من علامة Nails Inc.

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