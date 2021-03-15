كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 10:48 مساءً - يُعد اللون الأزرق من الألوان الجاذبة، التي تناسب الإطلالات الربيعية والصيفية، وهو ما جعل دور الأزياء العالمية تقوم بتقديم تصاميم متعددة من موديلات الأزياء والحقائب والأحذية باللون الأزرق.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصاميم أنيقة وجذابة لموديلات أحذية باللون الأزرق، بمختلف درجاته الداكنة والفاتحة، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل موديلات أحذية باللون الأزرق 2021، من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة أنيقة وجذابة:



حذاء باللون الأزرق من Manolo Blahnik

حذاء أزرق من MANOLO BLAHNIK



لإطلالة أنيقة بالحذاء الأزرق المُسطح، تناسب الخروجات المسائية أو المناسبات الاجتماعية، قدمت ماركة Manolo Blahnik هذا التصميم الجذاب، لحذاء أزرق مُصمماً من المخمل باللون الأزرق اللامع، مزوداً بإبزيم مربع صُمم من الكريستال الفضي، مع نعل مطاطي مُريح.

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حذاء باللون الأزرق من Dior

حذاء باللون الأزرق من ديور



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عملي وعصري لحذاء باللون الأزرق، يناسب خروجاتك النهارية، وإطلالاتك المختلفة في العمل أو في الجامعة أو خلال المشاوير النهارية السريعة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لحذاء أزرق من ماركة ديور Dior، صُمم من القطن المطرز باللون الأزرق مع تصميم شبكي مخرم، ونعل داخلي متُعدد الألوان، يحمل توقيع شعار الماركة "CD".

ويحمل الحذاء تصميماً أنيقاً لأربطة قطنية على الكاحل، مع نعل خارجي مطاطي باللون البيج الداكن.

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حذاء باللون الأزرق من Chanel

حذاء باللون الأزرق الفاتح من شانيل



لإطلالة صيفية وربيعية ناعمة تناسب المرأة الرومانسية، قدمت ماركة شانيل Chanel هذا التصميم الجذاب لحذاء باللون الأزرق الفاتح، مفتوحاً من الخلف، ومُصمماً من مقدمة دائرية وكعب قصير يحمل الحروف الأولى من شعار الماركة CC، فيما جاء الحذاء بفتحة جانبية تتصل بالحزام الذي يتم ارتداؤه حول الكاحل.

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حذاء باللون الأزرق الداكن من Jimmy Choo

حذاء باللون الأزرق الداكن من جيمي شو



لإطلالة أنثوية جذابة، تناسب المرأة التي تبحث عن الأناقة والفخامة، قدمت ماركة جيمي شو Jimmy Choo هذا التصميم الأنيق، لحذاء أنيق باللون الأزرق الداكن، مُصمماً بمقدمة مُدببة جاء الجزء الأمامي منها بتصميم أنيق من الجلد اللامع، مع تصميم خلفي من الشامواه، وكعب بتصميم مبتكر جاء بارتفاع 6.5 سم.

ويناسب هذا الحذاء الجذاب، الإطلالات المسائية أو الإطلالات الرسمية التي تحتاج إلى حذاء جذاب وفخم، يُكمل الإطلالة الأنيقة.

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