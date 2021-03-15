قَصَّات بلوزات ربيع 2021 للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 10:48 مساءً - يطل علينا الربيع في كل عام برائحة ألوان الأزهار الزاهية والمبهجة، ليصبح وبجدارة فصل الألوان، ومع اقتراب موعد دخوله نرصد لكُنَّ من وحي مدونات الموضة المحجبات عدة قصات لبلوزات ربيعية محتشمة بأناقة باهرة.

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تسنيم أبو سيدو بإطلالات ربيعية

تسنيم أبو سيدو



تسنيم أبو سيدو، مدونة موضة فلسطينية تعتمد على الخيارات الناعمة والحيوية في فصل الربيع بشكل كبير، ومن وحي أحدث الإطلالات تأنقت ببلوزة صفراء مصممة بفتحة جانبية مع بنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بحجاب من الشيفون، وحذاء بكعب أحمر، ونسقت في الإطلالة الثانية بلوزة ربيعية واسعة بقماش الباستيل الأخضر مع بنطلون باللون البيج وحقيبة من الجلد الزهري، واختارت في الإطلالة الثالثة بلوزة زهرية واسعة مصممة بمطاط في الخصر، مع بنطلون من الجينز الأزرق وحجاب بني ناعم.

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هاجر طارق بإطلالة ربيعية عملية

هاجر طارق



في مظهر عملي ناعم، أطلت مدونة الموضة والجمال المصرية، هاجر طارق، بإطلالات ربيعية مميزة، ومن وحي أحدث خياراتها اعتمدت في إطلالة عملية بنطلوناً أبيض من الجينز مع بلوزة بنية بمطاط في الخصر مزينة بأزرار في المنتصف، وأكملتها بحجاب زهري مطبع، وحذاء رياضي مع حقيبة من الجلد.

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تنسيق الكاروهات بأسلوب روزي محمود

روزي محمود



تُعَدُّ صيحة الكاروهات من الأزياء المفضلة للكثيرات من النساء، ولأنها من القطع التي لا تبطل موضتها أبداً مع اختلاف صيحات الموضة، فسوف نرصد لكُنَّ من وحي البلوغر المصرية، روزي محمود، إطلالتها ببنطلون الجينز الممزق والواسع مع بلوزة بكاروهات اللونين الرمادي والأزرق، والتي زينتها بقلادة فضية متعددة الطبقات، مع حجاب وحذاء باللون الأبيض.

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دلال الدوب بإطلالات ربيعية كاجوال

دلال الدوب



اعتمدت مدونة الموضة الكويتية، دلال الدوب، على عدة أفكار لأزياء ربيعية كاجوال؛ حيث ظهرت في إحدى إطلالاتها ببلوزة بنية بأكمام واسعة مع بنطلون بني واكسسوارات من الجلد لخيار عملي بسيط، وارتدَتْ في إطلالة عملية للربيع قميصاً أبيض مع حزام من الجلد البني وتنورة بليسيه سوداء مع اكسسوارات باللون الأبيض، وتألقت في الإطلالة الثالثة ببنطلون أسود وقميص أبيض مزين بقماش أسود في منتصف الجزء الآخر، مع حقيبة حمراء لزي كلاسيكي مميز.

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