أهمية الجرعة الثانية لتطعيم شلل الأطفال الإضافي.. وهؤلاء ممنوعون منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان ابتداء من يوم 28 مارس ولمدة 4 أيام.

وتُعد الحملة هي الجرعة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بعد انطلاق الحملة الأولى يوم الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

أحد هذه التطعيمات فموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، وتتنقل به الحملات من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

ويؤكد الدكتور أشرف قاسم استشاري طب الأطفال والتغذية، أن الطفل يجب أن يتلقى الجرعتين، لأن الثانية جرعة تكميلية للأولى.

وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه لا يوجد تعارض مع تطعيم شلل الأطفال "سايبين نمط 2" بينه وبين التطعيمات الإجبارية أو الإضافية الروتا والمكورات الرئوية، كما أنه لا يوجد أي فترات بينية بينه وبين أي نوع تطعيم آخر.

وترجع أهمية التطعيم لوجود سلالات شلل الأطفال نمط 2 وحالات إيجابية لأطفال وافدة من دول خارج مصر، لذا تسعى الحكومة لتطعيم الأطفال لعمل مناعة مجتمعية ضد فيروس شلل الأطفال، حيث إنه لا يوجد علاج له حتى الآن، ولا يوجد سوى الوقاية باللقاح.

وأشار إلى أن الأطفال الذين يعانون من أمراض نقص المناعة ومرضى السرطان، لا يتلقون لقاح شلل الأطفال، كما أن الكورتيزون من موانع التطعيم في حالة استخدامه لأكثر من 14 يوما، موضحا أنه لا يوجد أي آثار جانبية للتطعيم.