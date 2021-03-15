فيروس كورونا: هل الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل آمن من الإصابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد الفترة الأخيرة ازديادا في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في معظم دول العالم، كإجراء وقائي مهم ضد كوفيد-19 القاتل.

ويبقى السؤال.. هل الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل (حصل على جرعتين) آمن من الإصابة؟، هذا ما يكشفه موقع thehealthsite.

تم اختبار عامل بالرعاية الصحية إيجابيًا لفيروس كورونا، وهذا يعيد السؤال عما إذا كان الفرد الذي تم تطعيمه بالكامل في مأمن من الفيروس أم لا؟.

في حادثة مروعة، أثبتت إصابة رجل بفيروس كورونا المستجد حتى بعد الحصول على التطعيم الكامل لكورونا، ووفقًا للتقارير، فإن الرجل عامل رعاية صحية في هاواي، وقد تلقى جرعات اللقاح ضد الفيروس في وقت سابق من هذا العام.

في حديثها لوسائل الإعلام، قالت وزارة الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الحالة مرتبطة بالسفر، سافر العامل إلى عدة مدن في البر الرئيسي للولايات المتحدة بعد تلقيه جرعات اللقاح التي تقول السلطات، إنها قد تكون السبب وراء اختبار إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى.

وتم إجراء اختبار ما قبل السفر للعامل ورفيقه في السفر استعدادًا للعودة إلى هاواي، تم استلام النتائج بعد عودة المسافرين إلى هاواي؛ وكلا الشخصين جاءت نتيجة فحصهما ايجابية .

هل يمكن اختبارك إيجابيا لـ كوفيد-19 بعد الحصول على اللقاح؟

وفقًا لخبراء الصحة، فإن الحصول على التطعيم يمكن أن يحافظ على سلامتك ولكنك لا تزال بحاجة إلى اتباع القواعد الأساسية للوباء مثل - التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، وتعقيم اليدين، وما إلى ذلك، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريضك للخطر.

ومن المحتمل أن يصاب الأشخاص الملقحون بـ كوفيد-19، وينقلونه للآخرين، ومع ذلك، فإن فوائد تخفيف بعض الإجراءات مثل متطلبات الحجر الصحي وتقليل العزلة الاجتماعية قد تفوق المخاطر المتبقية من إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بمرض كورونا أو نقل الفيروس للآخرين.

ما الذي يجب عليك فعله لمنع انتشار الفيروس؟

الجواب - لا تخذل حراسك! اللقاحات موجودة ولكن الفيروس لم يتركنا أيضًا، يمكن أن يؤدي تعريض نفسك أمام الأفراد المصابين بـ كورونا إلى زيادة خطر إصابتك بالفيروس مرة أخرى.

نعم، يمكنك أن تعرض نفسك لجميع أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أيضًا، يمكن أن تحافظ جرعتان من هذا اللقاح أيضًا على سلامتك لفترة محدودة من الوقت ولا تمنحك حرية التجول بدون أقنعة، ابق متيقظًا وابقى آمنًا.