إطلالات اللون الأبيض من نور الغندور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - لا تتخلّى السّيدات عن اللّون الأبيض الملائكي في إطلالاتهن اليومية المختلفة، لذا ينسِّقنه بطرق راقية وأنيقة بعدة أساليب، ومن وحي الممثلة المصرية، نور الغندور، نرصد لكُنَّ عدة أفكار من وحي حسابها على انستغرام، والتي لفتت بها الأنظار، فاستوحين منها بعض الأفكار لأناقتكن.



نور الغندور بفستان مميز للحفلات

نور الغندور بفستان ناعم للسهرة



تميزت نور الغندور ببساطتها في الإطلالات المختلفة، ولإطلالة ناعمة تناسب أغلب الفتيات تأنقت الممثلة نور الغندور بفستان أبيض ضيق مصمم بعدة طبقات من الشيفون الملتف مع أكمام منسدلة الأكتاف، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي مع المكياج البني لخيار ناعم مناسب للشابات في مظهرهن اليومي.

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فساتين كاجوال بيضاء من نور الغندور

فستان كاجوال باللون الابيض



اعتمدت نور الغندور على الفساتين البيضاء الكاجوال في إطلالاتها اليومية بشكل كبير، ومن أحدث الإطلالات ظهرت بفستان أبيض طويل مصمم بأكمام قصيرة منفوخة ومزين بمطاطات ناعمة، وأكملت اللوك بحذاء بكعب واكسسوارات زرقاء مع حقيبة من الجلد البني، وفي مظهر صيفي ناعم أطلت بفستان طويل بقَصَّة القميص ذي الياقة العملية، مع مجوهرات ناعمة لليدين، وقبعة زرقاء بطبعات بيضاء وخط بني ناعم من الجلد.

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إطلالات راقية للمناسبات الرسمية

اطلالة راقية باللون الابيض من نور الغندور



يُعد اللون الأبيض من أكثر الألوان الراقية والمناسبة لمختلف المناسبات، لذا إن قررتِ اعتماده بأسلوب رسمي فيمكنك استيحاء أفكار بسيطة من نور الغندور؛ حيث ارتدَتْ في إحدى إطلالاتها معطف البليزر وبنطلوناً واسعاً باللون الأبيض مع ساعة من الجلد البني، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، واختارت في الإطلالة الثانية بنطلوناً واسعاً أبيض مع معطف طويل أبيض مزين بالفرو مع بوت من الجلد، وسرحت شعرها بقصة منسدلة مع مكياج ناعم.

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تنسيقات كاجوال مريحة من نور الغندور

تنسيق مريح باللون الابيض للشتاء



لمظهر كاجوال مريح يمكنك اعتماد عدة أفكار باللون الأبيض على غرار نور الغندور؛ حيث نسقت في إطلالة يومية للشابات بنطلوناً واسعاً أبيض مع قميص فضي وحذاء بكعب من القش لخيار بسيط وصيفي، وفي إطلالة شتوية مريحة تألقت بهودي وبنطلون باللون الأبيض مع حذاء رياضي وحقيبة من الجلد، وسرحت شعرها القصير بأسلوب الويفي المنسدل.

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