أبرز إطلالات حفل جوائز غرامي Grammy Awards 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - سجل حفل توزيع جوائز الغرامي أواردز Grammy Awards هذا العام سابقة من نوعها فتايلور سويفت فازت للمرة الثالثة على التوالي بلقب أفضل البوم غنائي والأمر نفسه بالنسبة للنجمة بيونسي التي حصدت لقب مغنية العام وفنانة العام . من الواضح ان الحفل ألقى الضوء على إنجازات النجمات ومنهن دواليبا Dua Lipa وديبي نوفا Debi Nova وغيرهما من النساء اللواتي أبدعن بأعمال موسيقية. استعداداً للظهور بأبهى حلة، تنافست النجمات والنجوم على اختيار الأفضل على السجادة الحمراء في مركز ستابلز سنتر ، فماذا اخترن ومن سجّل الإطلالة الأفضل؟

تابعي المزيد:القائمة الكاملة لجوائز 2021 Grammy.. إنجاز تاريخي لتايلور سويفت وبيونسيه





نقدم لك الخليج 365 أبرز إطلالات لا تنسى للنجوم من حفل جوائز غرامي اواردز 2021 Grammy Awards الذي جرى بنسخته الثالثة والستين أمس.



١- تايلور سويفتTaylor Swift

الصورة من حساب [email protected] على انستغرام



تألقت النجمة بفستان مطرز بالزهور الملونة من تصميم أوسكار دي لا رنتا على قاعدة من القماش الزهري، ورفعت شعرها على شكل شينيون عالي، وانتعلت صندلا زهريا. تايلور فازت للمرة الثالثة بجائزة افضل ألبوم وقد ترشحت لست جوائز في الحفل نفسه.

تابعي المزيد: مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل Grammy 2019... من الأجمل؟



٢- بيونسيه Beyonche

الصورة من حساب recordingacademy @ على انستغرام



فازت بيونسيه بجائزة أفضل مغنية وظهرت بكامل أناقتها مرتدية فستانا من الجلد اللامع القصير من تصميم السا شياباريللي قام بتنفيذ حسب رغبتها المدير الإبداعي للدار دانييل روزبيري.

تابعي المزيد: أجمل موديلات مجوهرات من جوائز الـ Grammy



٣- ديبي نوفا Debi Nova

الصورة من حساب recordingacademy @ على انستغرام



تألقت بفستان من الكريب الحريري بلون الفوشيا من تصميم المبدع اللبناني جورج شقرا. تميز الفستان بتصميم القصير من الأمام مع ذيل طويل مشغول باليد بمهارة عالية لجهة الرسوم المائية البديعة عليه.

تابعي المزيد: ريهانا تتألق في الـ Grammy بفستان زُيّن بـ 275.000 قطعة كريستال



٤- تينا سنو Tina Snow

الصورة من حساب [email protected] على انستغرام



فازت بثلاث جوائز غرامي وتعلقت بفستان ساحر برتقالي مع ذيل طويل وقصة hi and low من تصميم دار دولتشي أند غابانا.

تابعي المزيد: صوّتي لـ تسريحات شعر النجمات الأجمل في الـ Grammy و Bafta



٥- بيلي أيليش Billie Eilish

الصورة من حساب recordingacademy @ على انستغرام



تألقت بطقم لامع زهري مزدان بزخرفة باللون الفضي من تصميم غوتشي ونسقت معه قبعة وقناعا من القماش نفسه.

تابعي المزيد: حفل الـGrammy Awards : إخفاق صادم في الإطلالات!



٦- هاري ستايلز Harry Styles

الصورة من حساب recordingacademy @ على انستغرام

تألق النجم على الخشبة مرتديا من غوتشي طقما جلديا لامعا أسود مع وشاح من الريش الأخضر النعناع.

تابعي المزيد: نجمات الغرامي أم نجمات البافتا.. من الأكثر أناقة؟



٧- جيني ايكو Jhené Aiko

الصورة من حساب [email protected] على انستغرام





تألقت النجمة المضيفة جيني أيكو بفستان من الباستيل الزهري يتميز بطبقات من الكشاكش الوردية وبقصته الأميرية الضخمة.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الغرامي في السنوات السابقة