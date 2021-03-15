أبرز إطلالات حفل جوائز غرامي Grammy Awards 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - سجل حفل توزيع جوائز الغرامي أواردز Grammy Awards هذا العام سابقة من نوعها فتايلور سويفت فازت للمرة الثالثة على التوالي بلقب أفضل البوم غنائي والأمر نفسه بالنسبة للنجمة بيونسي التي حصدت لقب مغنية العام وفنانة العام . من الواضح ان الحفل ألقى الضوء على إنجازات النجمات ومنهن دواليبا Dua Lipa وديبي نوفا Debi Nova وغيرهما من النساء اللواتي أبدعن بأعمال موسيقية. استعداداً للظهور بأبهى حلة، تنافست النجمات والنجوم على اختيار الأفضل على السجادة الحمراء في مركز ستابلز سنتر ، فماذا اخترن ومن سجّل الإطلالة الأفضل؟
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نقدم لك الخليج 365 أبرز إطلالات لا تنسى للنجوم من حفل جوائز غرامي اواردز 2021 Grammy Awards الذي جرى بنسخته الثالثة والستين أمس.
١- تايلور سويفتTaylor Swift
تألقت النجمة بفستان مطرز بالزهور الملونة من تصميم أوسكار دي لا رنتا على قاعدة من القماش الزهري، ورفعت شعرها على شكل شينيون عالي، وانتعلت صندلا زهريا. تايلور فازت للمرة الثالثة بجائزة افضل ألبوم وقد ترشحت لست جوائز في الحفل نفسه.
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٢- بيونسيه Beyonche
فازت بيونسيه بجائزة أفضل مغنية وظهرت بكامل أناقتها مرتدية فستانا من الجلد اللامع القصير من تصميم السا شياباريللي قام بتنفيذ حسب رغبتها المدير الإبداعي للدار دانييل روزبيري.
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٣- ديبي نوفا Debi Nova
تألقت بفستان من الكريب الحريري بلون الفوشيا من تصميم المبدع اللبناني جورج شقرا. تميز الفستان بتصميم القصير من الأمام مع ذيل طويل مشغول باليد بمهارة عالية لجهة الرسوم المائية البديعة عليه.
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٤- تينا سنو Tina Snow
فازت بثلاث جوائز غرامي وتعلقت بفستان ساحر برتقالي مع ذيل طويل وقصة hi and low من تصميم دار دولتشي أند غابانا.
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٥- بيلي أيليش Billie Eilish
تألقت بطقم لامع زهري مزدان بزخرفة باللون الفضي من تصميم غوتشي ونسقت معه قبعة وقناعا من القماش نفسه.
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٦- هاري ستايلز Harry Styles
تألق النجم على الخشبة مرتديا من غوتشي طقما جلديا لامعا أسود مع وشاح من الريش الأخضر النعناع.
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٧- جيني ايكو Jhené Aiko
تألقت النجمة المضيفة جيني أيكو بفستان من الباستيل الزهري يتميز بطبقات من الكشاكش الوردية وبقصته الأميرية الضخمة.
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