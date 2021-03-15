كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - تتميز مجوهرات حجر الألماس بسحر وبهاء لا يُقاوَم، ليضفي بريقاً لا ينتهي على قطع المجوهرات الراقية.. لذلك تعشق النساء مجوهرات الألماس.

أجمل هدايا يوم الأم من مجوهرات الماس

ولأنها تُعَدُّ قطعة فاخرة متفردة تدلُّ على التميز، فقد رصدنا لكُنَّ عدة تصاميم مناسبة لهدايا يوم الأم، عبارة عن باقة مميزة من أروع من صممته أهم الماركات العالمية من مجوهرات فاخرة تليق بالأم وتضحياتها اللامتناهية.

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أجمل هدايا يوم الأم.. مجوهرات مرصعة بالألماس من أهم الماركات العالمية

خاتم ألماس من لويس فويتون Louis Vuitton

خاتم ألماس من لويس فويتون Louis Vuitton

من علامة لويس فويتون Louis Vuitton رصدنا لكُنَّ خاتماً مميزاً من الذهب الأصفر والذهبي وحبات الألماس، ليمثل زهرة صغيرة مميزة وتناسب هدايا يوم الأم.

سوار فينتاج ألامبرا من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار فينتاج الامبرا من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ظلت تصاميم فينتاج ألامبرا من دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels تنفرد بأناقتها المميزة والخالدة؛ حيث تتسم بمحيط من زهور البرسيم رباعي الأوراق والمزيّن بخرزات ذهبية مع قطع الألماس الصغير، لخيار مميز في هذه المناسبة.

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خاتم لايملايت بياجيه Piaget

خاتم لايملات بياجيه Piaget



يستوحى خاتم لايملايت من كوكتيل «ويسكي أون ذا روكس» ، وهو من توقيع دار بياجيه Piaget، ومصنوع من الذهب الأصفر المرصع بحجر سيترين وببلورتين كوارتز مع الماسات صغيرة وفاخرة ليمثل هدية منفردة ليوم الأم.

سوار "ديامان ليجي" من كارتييه Cartier

سوار ديامان ليجي من كارتييه Cartier



سوار ديامان ليجي من كارتييه Cartier صُمم بأسلوب مميز مصنوع من الذهب الأصفر ومرصّع بماسة بقطع بريانت البرّاقة، لخيار ناعم ويومي ملائم للمناسبات المختلفة والمميزة.

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أقراط ألماس من فان كليف أند آربيلز Van Cleef & Arperls

أقراط فريفول من فان كليف أند آربيلز Van Cleef & Arperls (2)



اختاري أقراط فريفول من دار فان كليف أند آربيلز Van Cleef & Arperls كأجمل هدية تحصلين عليها يوم الأم. تم تصميمها للمرأة ذات الأسلوب الناعم وهي تعد من أروع المجوهرات الفاخرة لموسم الربيع نظراً لتصميمها بشكل وردة. هي من الذهب الوردي ومرصعة بالألماس الفاخر الذي يتميز به الدار.

قلادة "لاكي موف بافيه" من ميسيكا Messika

قلادة لاكي موف بافيه Lucky Move Pavé من ميسيكا Messika

تحتفي مجموعة موف Move من دار ميسيكا Messika بالحب واللحظات السعيدة للأمومة. وقد اخترنا منها قلادة لاكي Lucky ذات التصميم الناعم والمميز الذي يعبر بشكل مثالي عن مختلف معاني الأمومة. تم تصميمها من الذهب الأصفر وهي مرصعة بالألماس النفيس. تعد هدية مثالية ليوم الأم مفعمة بالمشاعر والأحاسيس.

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