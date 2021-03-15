عبايات موضة 2021 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - يبدع المصممون العرب بتصاميم مميزة واستثنائية للعبايات الخليجية، ولأن الكثيرات من السيدات يبحثن عن موديلات العبايات التي تزيدهن أناقة والأهم أن تخفي عيوب الجسم لإطلالة أكثر رشاقة وتميزاً، فسوف نعرفك اليوم على أحدث صيحات الموضة؛ لتعتمدي ما يناسبك منها.



أشواق الشقصية بعبايات يومية

أشواق الشقصية



لجأت المدونة العمانية، أشواق الشقصية، لعدة تصاميم مميزة للعبايات، وفي أحدث إطلالاتها تأنقت بعباية زرقاء مكملة بقماش أخضر مطرز بالأبيض في الأطراف مع حجاب أبيض واكسسوارات ناعمة، واختارت في الإطلالة الثانية عباية خضراء واسعة مطرزة بخطوط بيضاء طولية في منطقة الصدر مع حجاب أبيض ناعم لزي يومي، ونسقت في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مطرزة بزهور برونزية في الأطراف بأسلوب بسيط ومناسب لمختلف المشاوير.

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عبايات بألوان داكنة من تاج نور

تاج نور



برزت هذا العام موضة العبايات المصممة بلونين أو بتطريزات ناعمة في القسم العلوي لتضفي عليك إطلالة أنيقة وأكثر نحالة، لذا اعتمدت هذه الصيحة الإعلامية العمانية، تاج نور، بأسلوب واسع وأنيق؛ حيث أطلت بعباية مصممة بثلاثة أقمشة ناعمة بالزهري والأحمر والبني، مع حجاب بذات اللون لأناقة يومية، وظهرت بعباية خضراء مصممة بطبقات ناعمة ومطرزة بفصوص فضية صغيرة، وأكملتها بمجوهرات فضية بحجر ملون، كما ارتدَتْ عباية حمراء منسدلة مطرزة بزهور بيضاء ناعمة لخيار مناسب للشابات في إطلالاتهن اليومية، وفي مظهر ناعم وأنيق تزينت بعباية مصممة بلونين من المنتصف بالأسود والأزرق، ومكملة بقماش أبيض مطرز لخيار يومي ناعم.

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عبايات سوداء من غدير جميل

غدير جميل



تتميز العبايات السوداء بإخفاء عيوب الجسم وملاءمتها لجميع المناسبات، ومنها جمعنا لكُنَّ أحدث الخيارات وأجملها لتستوحين منها أفكاراً لإطلالاتكن من وحي البلوغر العمانية، غدير جميل، حيث يمكنك استيحاء بعض الأفكار؛ حيث تألقت بعباية سوداء من الشيفون المطرز بالزهور البيضاء مع اكسسوارات شفافة وبسيطة، وتجملت بعباية سوداء مطرزة بخطوط متعارضة من الفصوص اللامعة مع اكسسوارات باللون الأسود، واختارت في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مصممة بخطوط طولية زرقاء مطرزة بالأبيض.

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