كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد الساعات الفاخرة المرصعة بالياقوت في مختلف السهرات، إذ تمنحهن قدراً من الجاذبية والأناقة، وتضفي على إطلالتهن فخامة وأنوثة.. لذلا لا بخلي على نفسك في يوم الأم بالحصول على أجمل الساعات الفاخرة المرصعة بالياقوت، والتي ستضفي على إطلالها لمسة من الرقي المفعم بالأنوثة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» عدة موديلات ساعات نسائية مرصعة بالياقوت لسهرات 2021 تعد من أجمل هدايا يوم الأم، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة أنثوية ناعمة.

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هدية يوم الأم.. تصاميم ساعات نسائية مرصعة بالياقوت لسهرات 2021

ساعة من ديور Dior

ساعة من ديور Dior



إذا كنت تبحثين عن تصميم جذاب ومميز لساعة مرصعة بالياقوت تكمل إطلالتك المسائية، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لساعة أنيقة من ماركة ديور Dior مصممة من علبة مصقولة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وإطار فولاذي مرصع بالألماس الدائري ومزين بحلقة من الذهب الأصفر، وتاج من الذهب الأصفر المرصع بحجر الياقوت بقطع دائري.

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أنها ذات مينا ذهبية اللون مصقولة بالشمس بتأثير صبغة حمراء متدرجة لامعة، وعقارب للساعات والدقائق ذات أوجه من الذهب الأصفر، فضلاً عن سوار من الساتان الأسود مع بطانة من جلد العجل الأحمر، وإبزيم بدبوس من الفولاذ مرصع بأحجار الألماس المستديرة.

ساعة من شانيل Chanel

ساعة من شانيل Chanel





إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر جاذبية لساعة مرصعة بالياقوت لسهرة مسائية هادئة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لساعة أنيقة من ماركة شانيل Chanel، ذات ميناء مطلي بالمينا الأسود بتقنية Grand Feu مزخرف بتصميم ريشة منحوتة بشكل نافر ومرصع بـ63 ماسة، و26 حجر ياقوت وردي.

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أنها تتكون من تاج من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً)، وحجر ياقوت باللون الوردي، وهيكل من الذهب الأبيض، وحزام من الساتان باللون الأسود مع مشبك قابل للطي مصنوع من الذهب الأبيض.

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ساعة من كارتييه Cartier

ساعة من كارتييه Cartier

إذا كنت تبحثين عن تصميم أنثوي ناعم لساعة مرصعة بالياقوت، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لساعة من مجموعة بالون بلو دو كارتييه Cartier، التي تتكون من علبة مصنوعة من الفولاذ، وتاج مسنن الجوانب مرصع بحجر الإسبينل الصناعي على شكل قطع كابوشون.

وميناء الساعة وردي اللون، تظهر فيه أرقام رومانية، وعقارب بشكل سيف مصنوعة من الفولاذ الأزرق، أما زجاجها فيتكون من الياقوت الأزرق، وحزام مصنوع من جلد تمساح وردي اللون مع إبزيم مزدوج فولاذي قابل للطي وللتعديل.

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ساعة من بياجيه Piaget

ساعة من بياجيه Piaget

لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية لسهرات 2021، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لساعة من مجموعة المجوهرات والساعات الراقية لدار بياجيه Piaget، إذ تحتوي على علبة وسوار من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً) مرصعة بـ 91 ماسة قطع بطريقة «برليانت» كثيرة الأسطح و83 حجر ياقوت أزرق قطع ماركيز.

وأهم ما يميز تصميم هذه الساعة أن الميناء مرصوف بتقنية الترصيع الثلجي مع 190 ماسة قطع بطريقة «برليانت» كثيرة الأسطح.

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