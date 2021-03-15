استايل السبعينيات على السجادة الحمراء.. إطلالات النجوم الرجال في حفل جرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي 2021، العديد من الإطلالات المتنوعة للنجوم والنجمات العالمين.

وفي التقرير نستعرض أبرز إطلالات النجوم الرجال على السجادة الحمراء لحفل جرامي، مرفقا بالصور خلال الألبوم بالأعلى، وفقا لمجلة "vogue".

هاري ستايلز:

ارتدى المغني هاري ستايلز بليزر "Gucci" بنقشة المربعات باللون الأصفر ومعه تيشيرت بسبعة من عند الصدر باللون البيج، وبنطال واسع باللون البني.

ونسق معه وشاح من الفرو حول رقبته وحذاء باللون الأصفر وإكسسوارات مكونة من عدة خواتم كبيرة في اليد.

باد باني:

طل المغني باد باني ببدلة باللون الأسود، ومعها بالطو طويل وواسع، ونسق معها بارية مزينا بأذنين وكان يحمل في يده زهرة عباد الشمس.

برونو مارس:

كما ارتدى المغني برونو مارس بدلة باستايل السبعينيات باللون الأسود، ومعها قميص باللون الأحمر، ونسق معهم "بيبيون" وحذاء باللون الأسود، وكان يضع وردة كبيرة في جيب القميص.

أندرسون باك:

ارتدى أيضا أندرسون باك من استايل السبعينيات بليزر منقوش بالعديد من الرسومات بمزيج من الألوان الدافئة، مع طية صدر كبيرة، ومعه قميص باللون الوردي وبنطلون باللون الأسود، ونسق معها حذاء أسودا.

فرقة "BTS" :

ظهر أفراد فرقة "BTS" بدل من براند لويس فويتون، التي كان يغلب عليها الطابع الرياضي، وكانت ألوانها الأسود والجملي، وكانوا يحملون الزهور.

فينياس:

اختار المغني فينياس بدلة باللون الوردي من "جوتشي" توكس وبها خط أسود في البنطلون، وأسفلها قميص باللون الأبيض.

ونسق معها بيبيون شريطية وحذاء باللون الأسود، وإكسسوارات مكونة من أسورة في اليد.

جي كورتيز:

كما ظهر المغني جي كورتيز ببليزر طويل وواسع باللون الفسدقي ومعه بنطلون قصير وواسع بنفس اللون، ونسق معهم كوتشي وشراب طويل باللون الأسود وإكسسوارات مكونة من عدة سلاسل في الرقبة وخواتم ونظارة باللون الأصفر.

أدريان كيسادا:

اختار أدريان كيسادا، بدلة بنقشة الكاروهات من براند"DIOR "ونسق معها قميص باللون الأبيض وجرافته سوداء اللون.

إريك بيرتون:

كما اختار إريك بيرتون بليزر واسع من براند "DIOR"بمزيج من اللونين الزهري والرمادي ومعهم بنطلون باللون الأسود، ونسق معهم بارية باللون الأبيض.

جيمي جام:

وظهر المؤلف جيمي جام ببدلة أنيقة باللون الأسود ونسق معها نظارة وقبعة بنفس اللون وإكسسورات مكونة من ساعة باللون الذهبي.

تريفور نوح:

وارتدى المغني تريفور نوح بدلة أنيقة باللون الأسود من براند gucci ومعهم قميص باللون الأبيض ونسق معها بيبيون وحذاء باللون الأسود، وكان يضع بروش.