استشاري نفسي يكشف: 7 آثار سلبية لتطبيق "تحريك الموتى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في الفترة الأخيرة، آثار تطبيق "تحريك الموتى" جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعتمد على تحريك صور الموتى، عن طريق تحريك ملامح وجههم.

ويوضح الدكتور وليد هندي الاستشاري النفسي، في بث مباشر عبر صفحة "الخليج 365" على "فيسبوك"، أن هذا التطبيق له ميزة إيجابية وهي استعادة ذكريات الأشخاص المتوفين والحنين للماضي، ما قد يجعلك تشعر بالسعادة المؤقتة، ولكن هذا التطبيق له العديد من الآثار السلبية نستعرضها لكم في السطور التالية:

- يمكن يؤدي إلى الشعور بالتعب والحزن الشديد عند رؤية المتوفى.

- يعمل التطبيق على زيادة وتجديد مشاعر الحزن تجاه فقدان الأشخاص المقربين منك.

- قد يثير أيضا استعادة الذكريات التي تجمع بالأشخاص المتوفين، ما يجعلك ترغب في الانعزال عن الآخرين.

- يمكن لبعض الأشخاص بعد استخدام هذا التطبيق، الشعور بالوسواس القهري، وهو التخيل بسماع صوت أو ضحكة المتوفى، ما قد يسبب الألم.

- قد يسبب أيضا في إصابة الكثير من الأشخاص بحالة من "الفصام" الانفصال عن الواقع غير الحميد.

- يساهم في ذرف الدموع والشعور بحالة من البكاء اللاإرادي عند استعادة الذكريات الماضية.

-من الآثار السلبية الإصابة بـمتلازمة "القلب المنكسر"، وهو الإحساس بشعور الإصابة بالذبحة الصدرية، وضعف في عضلة القلب.