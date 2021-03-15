شاهد.. أفضل وأسوأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز جرامي 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

وزعت جوائز حفل الجرامي بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، في نسخته الـ63 وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي والكمامات والقيود الذي فرضها تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وشهد الحفل حضور النجمة العالمية تايلور سويفت، والمغنية أليسون كراوس، والفنانة سارة جاروسز، والنجمة العالمية بيونسيه.

ويستعرض" الخليج 365"، وفق ما جاء في موقع "vogue" أفضل وأسوأ إطلالات نجمات حفل توزيع جوائز جرامى الموسيقى 2021، والتي كانت كما يلي:

أولا: الأفضل

- ميجان ذي ستاليون

طلت الفنانة ميجان ذي ستاليون بفستان طويل باللون البرتقالي، وتميز بقصة الكب، وفتحة ساق، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت معه مجوهرات مكونة من أسورة، وكوليه، ونسقت معه حذاء بنفس لون الفستان مزينا بالتطريزات.

- ميكي جيتون في فالنتينو

ارتدت الفنانة ميكي جيتون في فالنتينو فستانا طويلا باللون الكشمير، كت بدون أكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود شال، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات حلق.

- تايلور سويفت ترتدي حذاء أوسكار دي لا رنتا وكريستيان لوبوتان

تألقت تايلور سويفت بفستان قصير فوق الركبة يتخلله الورود باللوت البينك والموف والأصفر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك الفاتح، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

- Jhene Aiko

شاركت الفنانة Jhene Aiko الحفل، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان طويل باللون البينك، يتميز الفستان بقصة كب متعدد الأدوار ومنفوشا، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- بيونسيه في سكياباريلي

وارتدت المغنية والممثلة الأمريكية بيونسيه في سكياباريلي، فستان قصير باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت مع إطلالتها شراب من خامة النيون وقفازات بنفس اللون.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، وارتدت حلق باللوني الذهبي والأسود.

ثانيا: الأسوأ

- ليزو في بالمين

ارتدت الفنانة ليزو في بالمين فستانا قصيرا باللون الليموني لم يناسب طبيعة بشرتها، وتميز بقصة كب وكشكشات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، ومجموعة أساور، وخواتم، وحلق.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

- كلوي بيلي

اعتمدت لوك غريب، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البيج، كت دون أكمام، مكشوفا عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة وأسفلها بنطلون، وقفازات باللون الأسود ما قد جعل الفستان يبدو بشكل غير مألوفة.

كما نسقت مع إطلالتها ححذاء باللون الأسود.

- سينثيا إريفو

كما ارتدت الفنانة سينثيا إريفو بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان طويل باللون الفضي، كت دون أكمام، ومكشوفا عن منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت اكسسورات مكونة من مجموعة خواتم، وحلق، وأسورة.