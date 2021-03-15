عبدالله عمرو دياب يحتفل مع زينة عاشور بعيد الأم «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأ عبدالله عمرو دياب، والدته زينة عاشور، بعيد الأم الذي تبقى على قدومه عدة أيام، وشارك متابعيه صورة تجمعهما.

ونشر «عبدالله» ابن الهضبة، صورة تجمعه بوالدته زينة عاشور، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق على الصورة قائلًَا: «عيد أم سعيد».

زينة عاشور

وكان الجدل أثير مع بداية العام الجاري، حول تطور علاقة الفنان عمرو دياب، وعودته إلى زينة عاشور، إذ كانت دبي، هي المدينة التي احتفلا فيها الثنائي برأس السنة.

وترددت التساؤلات حول عودة العلاقة بين الفنان عمرو دياب وزوجته زينة عاشور، وكان الهضبة نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورا من دبي هنأ بها جمهوره بالعام الجديد، إذ ظهر على متن إحدى البواخر، معلقًا عليها: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

وبعد ذلك نشرت زينة عاشور، صور جديدة من احتفالها بالعام الجديد في دبي، وكانت الصور الجديدة من الصحراء، وأظهرت احتفالها برفقة أصدقائها على الرمال وركوب الجمال، وأيضًا الخيم، وهي الأجواء المعروفة بالصحراء.

حفل عمرو دياب

وكان الفنان عمرو دياب، تعرض للسقوط على مسرح حفله الخاص الذي أقيم مؤخرًا بأحد الفنادق الكبرى لصالح إحدى الشركات العقارية، التي كان يحضرها عدد من نجوم الفن ورجال الأعمال والاقتصاد.

وقتها كان الهضبة يغني «يا أنا يا لأ» وسقط فجأة بسبب ابتلال أرضية المسرح، لكنه تغلب على السقوط سريعا قائلا لجمهوره: «عادي أنا بخير» وأكمل وصلته الغنائية.

وبعد ساعات من السقوط، شارك «دياب» المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بأحد فيديوهاته الخاصة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على إثره غرد له الأخير، قائلً:ا «حبيبي يا هضبة ومعلش قرينا عليك أنا وعمرو أديب»، وهو ما جعل دياب يرد عليه قائلًا: «لا بالعكس أنتم حبايبي بس الحماس كان زايد شوية».