كيفية الحفاظ على الوزن في رمضان.. السر في 7 نصائح

القاهرة - سمر حسين - صحة

كيفية الحفاظ على الوزن في رمضان؟، ربما هو السؤال الذي يشغل البال، خلال شهر رمضان المبارك، فمن المعروف دائمًا أنه عقب الإفطار يقبل الكثيرون على تناول الإفطار والحلويات مع مشاهدة التلفاز، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بطريقة كبيرة.

ويرغب البعض في المحافظة على الوزن خلال شهر رمضان، ويمكن الوصول من خلال اتباع عدد من النصائح عرضها موقع «كليفلاند كلينك»:

تناول الطعام ببطء

يمكنك تناول الطعام ببطء من المضغ جيدًا، ففي هذه العملية ترسل إشارات إلى الدماغ، ما يعطي شعور بالامتلاء والشبع، كما يمكنك من تقليل كميات الأطعمة التي يمكن تناولها عند الفطار والسحور.

ابتعد عن الحلويات

من أهم النصائح التي يجب اتبعها هو الابتعاد عن الحلويات، فهي أكثر الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطبيعية.

الإكثار من المياه

تناول كميات كبيرة من المياه، لا تقل عن 8 أكواب يوميًا، خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور؛ إذ أنها تعزز من معدل التمثيل الغذائي، وشرب المياه يعطي شعور بالامتلاء والشبع.

تناول الخضروات

الإكثار من السلطة التي تعتبر من الأطباق الرئيسية خلال إفطار رمضان، إذ أنها تعمل على الحفاظ على الوزن، من خلال إعطاء شعور بالشبع، وتحتوي عناصرها على نسبة عالية من الألياف، ويجب الحرص على تناولها عند الإفطار والسحور.

تجنب الأطعمة الدسمة

لابد من تجنب الأطعمة الدسمة فهي مثل الحلويات، فيجب عدم الإفراط من تناولها لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن، لأن محتواها العالي من الدهون المشبعة، ويجب استبدالها بالمصادر الصحية للدهون، مثل الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3.

احسب السعرات الحرارية

يجب الحرص على حساب السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الأطعمة التي تتناولها، وحسابها بدقة، وممارسة الرياضة للتخلص من السعرات الزائدة لأن قلة الحركة لا يمكن الجسم من التخلص منها، وبذلك تتحول إلى دهون.

عدم النوم مباشرة بعد السحور

من النصائح الهامة أيضًا هو عدم النوم مباشرة عقب تناول السحور، فلابد من الانتظار ما يقرب من ساعتين، حتى لا تتراكم الطعام إلى دهون وتسبب زيادة الوزن.