ظهور نادر لوالدة منى فاروق قبل احتفالات عيد الأم «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، مقطع فيديو جديد يجمعها بوالدتها في ظهور نادر للأخيرة، قبل أيام من الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

منى فاروق مع والدتها في دهب

وظهرت منى فاروق بأزياء صيفية و«باندانا» تجمع بين الأحمر والأبيض، خلال جلوسها بجوار والدتها التي ظهرت بأزياء صيفية فضفاضة ومنقوشة باللون الأزرق، في أثناء تواجدهما على أحد شواطئ مدينة دهب المطلة على البحر الأحمر.

وحرصت الفنانة الشابة على تقبيل والدتها واحتضانها خلال مقطع الفيديو الذي أرفقت به أغنية «بحبك يا أمي» للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وعلقت منى فاروق على مقطع الفيديو، قائلة: «ربنا يخليكي ليا يا أمي.. عيد الأم معاكي أحلى يا أحلى أم.. ست الحبايب».

وبمجرد نشر مقطع الفيديو، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معه بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «ربنا يحفظها ليكي»، و«الأم فعلا هى السند والحضن اللي بيحمينها من الدنيا»، و«فيكي شبه من والدتك».

احتفال منى فاروق بعيد ميلادها

وخلال الشهر الماضي، احتفلت منى فاروق بعيد ميلادها، مشاركة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقاطع فيديو من استعدادها للاحتفال.

وظهرت الفنانة الشابة داخل إحدى عيادات العناية بالبشرة، وهي تضع الماسكات التجميلية على بشرتها، وتستمع لإحدى الأغاني الرومانسية، قائلة: «يا سلام على العشق - أنا سنجل وأفتخر.. وعلى فكرة أنا بقبل الهدايا عادي».

ويأتي ذلك عقب خضوعها لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتها، بعد ظهور أعراض برد خفيفة عليها، مؤكدة سلبيتها مسحتها، مشاركة عبر خاصية القصص المصورة «انستجرام» الخاص بها، صورة من التحاليل، معلقة عليها: «الحمد لله».

عودة منى فاروق للعمل بالفن

تستعد منى فاروق للعودة إلى المجال الفني؛ إذ أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة: «أنا حاليا في مصر، لكل من سأل عني، وهناك مفاجآت كتير الفترة المقبلة».