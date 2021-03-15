في أقل من 72 ساعة.. واقعتا تحرش بين عربات القطارات و«الموبايل الشاهد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار أقل من 72 ساعة فقط، ضجت شوارع المجتمع المصري، بواقعتين تحرش لم يكن بينهما اختلافا كبيرا، فكلتاهما وقعتا داخل وسائل نقل عامة، وتم توثيق كل منهما بكاميرات هواتف خلوية، من قبل فتيات، وذلك لفضح أمر هؤلاء المتحرشين.

واقعة تحرش قطار الصعيد

شهد أحد القطارات المتجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة، واقعة تحرش جديدة، بعدما قام شاب في مقتبل الثلاثينيات من عمره، بفعل فاضح، ونظر إلى الفتاة التي تجلس أمامه وارتكب فعلا غير أخلاقي.

خوف الفتاة من الشاب

شعور بالخوف الشديد من الشاب الثلاثيني انتاب الفتاة، بسبب نظراته لها، وهو ما دفعها لتقوم بتصويره خلسة، خشية أن يقوم من الكرسي الذي يجلس عليه ويتعرض لها، إلى جانب محاولة إثبات ما حدث بالفيديو، كي تحصل على حقها بعد ذلك.

مغادرة الفتاة وصديقتها للقطار

وسرعان ما قررت الفتاة وصديقتها التي تجاورها مغادرة القطار، وفي أول توقف له، اتجهت الفتاة لركوب عربة أخرى، وبعدما وصلت إلى منزلها بإحدى قرى محافظة الأقصر، أرسلت ذلك الفيديو إلى أحد أصدقائها ويدعى هشام ثابت، ويعمل بإحدى دول الخليج.

واقعة متحرش المترو

وشهدت ليلة أول أمس، واقعة تحرش بفتاة أخرى تدعى «م. م»، خلال طريق عودتها إلى منزلها؛ إذ استقلت عربة المترو من محطة العتبة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وفي محطة قباء حدثت الواقعة، حينما استغل شاب خلو العربة من السيدات، للقيام بفعلته: «الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب، ومش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمئنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيعمل عملته»، حسب تصريحات الفتاة لـ«هُن».

خطيب الفتاة ينشر فيديو متحرش المترو

عبر حسابه على موقع فيسبوك وبعد مرور ساعات من حدوث الواقعة، نشر الشاب الذي يدعى «أ. ن» خطيب الفتاة، فيديو التحرش الذي صورته خطيبته للجاني داخل المترو، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع على تحرير محضر بالفيديو، حتى تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.