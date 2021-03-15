«أوسا» يفاجئ لقاء الخميسي في عيد ميلادها.. والأخيرة: عاوزة شيك ممضي حالا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة لقاء الخميسي، اليوم، بعيد ميلادها، وسط محبيها وأسرتها، لكن يبقى احتفال زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، له سمة خاصة.

وخلال الندوة التي استضافت فيها «جريدة الوطن»، قبل أيام، الزوجان الفنانة لقاء الخميسي، والكابتن محمد عبدالمنصف، الذي كشف أنه وقت عيد ميلادها سيكون لديه معسكر تدريبي: «هيكون عندي معسكر برضو.. من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم فيها عشان تحقق حاجة بيكون في حرمان على المستوى الأسري.. أنا مربتط بشغلانة عاوزة تركيز وراحة ونوم وجو عام يكون مؤهل».

أما عن مفاجئته لها في عيد الأم، الذي يأتي عقب أيام قال: «مش هتنفع تبقى مفاجأة.. شهر 3 عندي مليان عيد ميلادها وعيد الأم»، لتقاطعه «لقاء» مازحة: «شيك ممضي على الترابيزة حالا».

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على هدية عيد ميلادها قائلة: «الهدية مش قيمة مادية.. قد ما هي مرتبطة بالبحث والمجهود اللي قدامك عاوز ايه دلوقتي.. مجهود ذهني مش قيمة الحاجة نفسها».

لقاء الخميسي تتحدث عن عبدالمنصف الأب

وانتقلت الفنانة لقاء الخميسي، خلال الندوة عن دور عبدالمنصف كأب، فقالت: «مش أوسة لوحده.. أغلب الستات اللي أعرفها الأب مبيكونش موجود في البيت كتير.. وبيعوض فكرة غيابة بالحب والدلع الزيادة»، مضيفة: «احنا الستات اللي بنعمل كل حاجة.. والأب لا يمكن تعويض مكانه.. يعني ابني الصغير دا مجنون أوسة».

وتدخل معها في الحديث الكابتن محمد عبد المنصف، الذي تحدث عن أن مهنته كحارس مرمى، تفرض عليه الحرمان الأسري في بعض الظروف: «ممكن في رمضان مكنش موجود.. عيد الحب وبرضو عيد ميلاد مكنتش موجود.. مطالب طول الوقت بجو مؤهل للتمرين».