تايلور سويفت تخطف الأنظار بفستان «ورود 3D» في حفل جرامي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت النجمة العالمية تايلور سويفت الأنظار بفستانها في حفل توزيع جوائز جرامي 2021، التي انطلقت فجر اليوم، بعد عام كامل من توقف الفعاليات الفنية بسبب جائحة كورونا؛ إذ أجلت لأكثر من شهرين بسبب الجائحة.

أزياء تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز جرامي 2021

وظهرت تايلور سويفت بفستان متوسط الطول بأكمام طويلة، الذي تميز بأنه مزين بعشرات الورود ذات الألوان المتنوعة التي صممت بخاصية «3D»، مع اعتمادها على مكياج بسيط، وسط حرصها على ارتداء كمامة مزينة بالورود «3D» في إطلالة متناسقة مع فستانها، وسط إشادة من جمهورها في جميع أنحاء العالم على إطلالتها التي وصفوها بـ«المبهجة» و«المختلفة».

وخلال فعاليات الحفل، شاركت المطربة العالمية بأغنية بإطلالة مختلفة، مرتدية أزياء منقوشة تجمع بين اللونين الأزرق والذهبي اللامع، دون التخلي عن مكياجها البسيط وتسريحة شعرها الهادئة.

ونجحت تايلور سويفت في تحطيم الرقم القياسي في عدد الجوائز الخاصة بفئة أفضل ألبوم غنائي، لينضم ذلك إلى لسلسلة الأرقام القياسية التي تحققها خلال مسيرتها الفنية، من ضمنها تربعها على قائمة أغلى المغنيات على مستوى العالم.

حفل توزيع جوائز جرامي 2021

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز جرامي 2021, يعقد بصورة مختلفة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ اقتصر الحضور على الفنانين دون جمهور، وتتنوع الفقرات الفنية بين الحية على المسرح والمسجلة سابقا، وفي خروج آخر عن التقاليد، سلمت الجوائز من قبل السقاة وحراس الأمن وعمال النظافة من أماكن الحفلات الموسيقية التي أُجبرت على الإغلاق بسبب الجائحة، وقدمت الجوائز من 4 مواقع رئيسية: «تروبادور» و«ذا هوتيل كافيه» في لوس أنجلوس، مسرح أبولو في مدينة نيويورك، و«ذا ستيشن إن» في ناشفيل.