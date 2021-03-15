في ذكراه.. شعبان عبدالرحيم رفض الزواج بعد رحيل «أم عصام»: مفيش حد هيعوضها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم مثالًا للزوج الذي يقدر زوجته ويحترمها؛ إذ كان دائمًا يتحدث عنها خلال استضافته في البرامج المختلفة، حتى بعد وفاتها رفض الزواج بأخرى إكرامًا لها.

ويتزامن اليوم 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، ويُقدم «هُن»، كواليس علاقته بزوجته «أم عصام»، خلال السطور التالية.

توفي الفنان شعبان عبدالرحيم، في الشهر ذاته الذي رحلت فيه زوجته، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.

شعبان عبدالرحيم وعد فأوفى: محدش هيحل مكان مراتي

كان تحدث الفنان الراحل عن زوجته «أم عصام»، خلال برنامج «صبايا»، مع الإعلامية ريهام سعيد، قائلا: «كنت بحبها ولما كانت تعبانة قولتلها لو مُتي قبلي مش هتجوز عليكي، مكنتش مصدقة كانت بتغير عليا جدًا، محدش هيحل مكان مراتي في الدنيا تاني، كانت وش السعد عليا وشريكتي أيام الفقر».

شعبان عبدالرحيم يتحدث عن زوجته الراحلة:من بعدها مفيش ستات

وتابع الفنان الراحل الحديث عن زوجته: « مفيش حد يقدر يحل محلها، مفيش ست تقدر تحل محل مراتي، مهما كانت مين، كنت مرة بزعقلها قالتلي: أنا مش لاقية حد كبير اشتكيله منك، مفيش حد يقدر يعوض غيابها، أنا ممكن أقرالها الفاتحة، أنا متجوز وأنا عندي 15 سنة، قولتلها أنا من بعد منك عمري ما اتجوز، بروح أزورها في المقابر كل يوم كل ما افتكرها أعيط حتى وأنا قاعد في البيت».

كان يعبر عنها وعن حبه وامتنانه لها بين الحين والآخر، قبل وفاتها وبعده، فدائمًا ما كان يثني على تحملها الصعاب قبل بداية مشواره الفني، فكان يصفها بأنها رفيقة دربه وشريكة حياته، حتى توفيت في 1 ديسمبر عام 2013.