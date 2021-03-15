أطعمة تقاوم الجوع في رمضان.. تناول الغنية بعنصر البروتين حتى تشعر بالطاقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن أطعمة تقاوم الجوع في رمضان، التي تساعد على مقاومة الإحساس بالجوع وإعطاء الطاقة لاستكمال ساعات الصيام، والمشروبات التي تقاوم الإحساس بالعطش حتى يتم تناولهم على وجبة السحور، ونرصد من خلال هذا التقرير أطعمة تقاوم الجوع في رمضان، وفق موقع «health line»، كالتالي:

أطعمة تقاوم الجوع في رمضان

البيض

يحتوي البيض على عناصر عذائية هامة يحتاج لها الجسم، والتي يعد من أهمها البروتين، لذلك يندرج تحت بند أطعمة تقاوم الجوع في رمضان؛ إذ يساعد تناوله على الشعور بإحساس الشبع خلال فترة ساعات الصوم.

الفول

يعد الفول من الأطباق الأساسية التي يحرص الكثيرين على تواجده على الطاولة في السحور، نظرا لما يحتوي عليه من نسبة عالية من البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، والتي تساعد على الإحساس بالشبع.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد الصائم على الشعور بالشبع ومقومة الجوع خلال ساعات الصيام، كما أنه يساعد على مد الجسم بالطاقة التي تساعده على آداء نشاطه.

الشوفان

إضافة معلقة من الشوفان للزبادي على السحور يعطي إحساس جيد بالشبع، نظرا لما يحتوي عليه من نسبة كبيرة من الألياف، التي تساعد على الإحساس بالشبع.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعطي شعور وإحساس بالشبع إلى جانب التقليل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، لذلك يحب تناول موزة على الأقل بعد وجبة السحور.

التمر

يحتوي التمر على نسب عالية من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها الجسم، لذلك ينصح بتناول عدد من حبات التمر بعد تناول وجبة السحور.