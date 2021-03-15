مشروبات لمرضى السكري في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، شهر العزومات، أكثر الأشهر التي ينتظرها المسلمين في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر، ويهل علينا الشهر الكريم ومعه الموائد الرمضانية، ولكن يبقى هناك العديد من المشكلات التي تخص مرضى السكري، ويبحثون عن الأطعمة والمشروبات التي تتناسب معهم خلال الشهر الكريم.

ويُقدم «هُن» مشروبات لمرضى السكر في رمضان لعام 2021، خلال السطور التالية.

الزنجبيل بالليمون

بعض مرضى السكري، يواجهون مشكلات عدة في شهر رمضان الكريم، ويعتبر الزنجبيل بالليمون، من المشروبات المفيدة جدا لمرضى السكري، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، فضلًا عن العمل على تنظيم وإدارة نسبة السكر في الدم لساعات طويلة من اليوم، بجانب تقليل الآثار السلبية على العينين للمرضى.

الشاي الأسود

يعتبر الشاي الأسود، من أكثر المشروبات التي تتناسب مع مرضى السكري، خلال شهر رمضان؛ إذ يمنع الاصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب.

الشاي الأخضر

الكثير من الأشخاص يجيدون متعتهم في الشاي الأخضر، نظرًا لمذاقه الطيب، فضلًا عن تقليله ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، ويساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لمرضى السكري، فهو غني بالألياف الغذائية والأحماض المعدنية المختلفة كحمض الفوليك، بالإضافة الى مجموعة من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، كما أنه يمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

القهوة

تعد القهوة هي المشروب المفضل للكثيرين حول العالم، الداكن الذي بطعمه وائحته الجذابة يجذب إليه الكثيرين ويلفت الأنظار إليه، وهي من أفضل المشروبات المفيدة لمرضى السكر، ولكن ينبغي تجنب إضافة مُحليات طعم أو حليب أو كريمة أو سكر إلى القهوة؛ إذ أن إضافة هذه العناصر قد يؤدي إلى زيادة إجمالي السعرات الحرارية، ما يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.