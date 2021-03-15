سحور رمضان للرجيم 2021.. ابتعد عن هذه المأكولات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسابيع تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وخلاله يحرص العديد من الأشخاص على إنقاص أوزانهم، مستغلين ساعات الصيام الطويلة على مدار اليوم، وتقدم خبيرة التغذية سالي فؤاد، أفضل أنظمة سحور رمضان للرجيم.

أنظمة سحور رمضان للرجيم

النظام الأول

- 5 ملاعق فول (طبق صغير).

- قطعة جبن قريش (خالي الدسم).

- ربع رغيف عيش بلدي.

- 1 بيضة مسلوقة.

النظام الثاني

- طبق كبير سلطة خضراء.

- 1 بيضة مسلوقة.

- 3 ملاعق فول.

- 1 رغيف عيش بلدي.

النظام الثالث

- 2 كوب زبادي خالي الدسم (يمكن استبدالهما بكوب لبن).

- 2 ثمرة فاكهة.

نصائح عند تناول سحور رمضان للرجيم

قد يشعر البعض أن هذا السحور غير مشبع بالنسبة إليهم، خاصة عند عدم تناولهم للطعام منذ الإفطار، لذلك تقدم خبيرة التغذية مجموعة من النصائح هي:

- تقسيم الوجبات من فترة الإفطار وحتى فترة السحور.

- تجنب تناول الفاكهة الممنوعة في الرجيم، التي من بينها، المانجو، العنب، التين.

رجيم رمضان

وحسب موقع webmd، تلك مجموعة من الخطوات الغذائية التي يمكن اتباعها خلال القيام بـ رجيم رمضان:

- ترتيب مواعيد تناول الوجبات.

- تقسيم الوجبات من 3 إلى 4 على الأقل، تشمل وجبة الافطار (الوجبة الرئيسية)، وجبتين خفيفتين، وجبة السحور.

- يفضل تناول الطعام ببطىء دون عُجالة.

- يفضل كسر الصيام بتناول كوب من الماء، و3 حبات من التمر متوسطة الحجم.

- لا تتناول وجبة الفطار مرة واحدة، وقمسي الوجبة الرئيسية إلى عدة مراحل، الأولى تبدأ بالتمر والماء، ثم بالمقبلات كالشوربة والسلطة، ومن ثم الطبق الرئيسي.

- تقليل تناول الملح.

- تجنب تناول الموالح مثل المخللات.

- تجنب تناول المأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المهدرجة والمضرة.

- تجنب تناول المشروبات التي تحوي الكافيين.