أطعمة تقاوم العطش في الصيام.. احرص على تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطعمة تقاوم العطش ربما تكون من أكثر ما يحتاجه الإنسان خلال شهر رمضان، الذي يحل عقب قرابة شهر، فيستعد الجميع لتحضير الوجبات والولائم، وفي الوقت ذاته يستهدف الكثيرون وجود الأطعمة التي تقاوم العطش خلال فترة الصيام، خاصة أنه يتزامن وجوده مع فصل الصيف.

وفي تقرير عرضه موقع «تايمز نيوز ناو»، الأطعمة التي تقاوم العطش خلال صيام رمضان:

البروكلي

يعتبر البروكلي من أنواع الخضروات الصحية التي تحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الألياف والمغذيات، كما أنه من الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء، تشكل حوالي 91%، لذلك يمكن إضافته للسلطات وتناوله خلال السحور لمقاومة العطش.

الخيار

من المعروف أن الخيار من الخضروات التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء تصل إلى 95%، ويمكن تناوله في السحور بمفرده أو من خلال إضافته للطعام، أو وضع التوابل عليه.

الطماطم

أيضًا الطماطم من الخضروات المفيدة التي يمكن تناولها في السلطات أو وضعها في السندوتشات، وتحتوي على كميات كبيرة من الماء تشكل من بين 93 إلى 95%، كما أنها غنية بحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية، المفيدة لجسم الإنسان.

البطيخ

والبطيخ أيضًا يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 92%، لذلك يجعل الجسم رطب خلال الصيام والحر، بسبب كمية الألياف والماء.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو بألوانه الثلاثة، الأحمر والأصفر والأخضر، وجميعها لذيذة ومغذية للغاية، يحتوي الفلفل الحلو على 92% من الماء.

الفراولة

الفراولة تحارب العطس وتحتوي على 91% من الماء، كما أنها تحتوي على كميات من السكريات والألياف والبروتين، ما يجعلها من العصائر التي يمكن تناولها بعد التمارين الرياضية.

وتحتوى الفراولة على مجموعة من المعادن والفيتامينات؛ إذ تحتوى على فيتامين C، والكالسيوم، البوتاسيوم، الماغنيسيوم، الحديد، الزنك، النحاس، حمض الفوليك.