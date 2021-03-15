نصائح خبيرة إتيكيت أثناء تقديم هدايا عيد الأم للحموات: قدميها في نفس اليوم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يأتي شهر مارس من كل عام، يحمل معه عدد من المناسبات الهامة التي تهتم بالمرأة، ما جعل الكثيرين يطلقون عليه «شهر المرأة»؛ إذ يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل عام، كما تحتفل مصر بيوم المرأة المصرية يوم 16، ويأتي 21 ليختتم مناسبات الشهر بـ عيد الأم؛ إذ تحمل تلك المناسبة مكانة كبيرة في قلوب الجميع، سواء كانوا نساء أو رجال.

وقبل حلول مناسبة «عيد الأم»، يحرص الكثيرون على البحث عن هدية مناسبة لتقديمها للأم أو لـ«الحموات»، وقد يكون أمر اختيار الهدية سهل بالنسبة للأم، ولكنه لم يكن بالأمر السهل أبدا عند اختيار هدية مناسبة وتقديمها للحموات، ونقدم من خلال هذا التقرير، إتيكيت اختيار الهدايا وتقديمها لهن، وفقا لخبيرة الإتيكيت الدكتورة شريهان الدسوقي، خلال حديثها لـ«هن»:

نصائح يجب اتباعها عند تقديم هدية عيد الأم للحموات

- يجب أن تقدم الهدية يوم المناسبة نفسها، وليس من الإتيكيت أن تقدم قبل أو بعد المناسبة؛ لأن تقديمها في يوم المناسبة يترك أثر أجمل في النفس ويظل عالقا بالذاكرة.

- عند اختيار هدية مناسبة لحماتك، يجب أن تشتري ما ينقصها بالفعل وما تحتاج له، مع مراعاة عدم سؤالها عن الهدية التي تريدها؛ حتى لا يتسبب ذلك لهم بالإحراج.

- عند اختيار هدية عيد الأم، يجب مراعاة أن تكون تلك الهدية للاستخدام الشخصي لها، فكلما كانت للاستخدام الشخصي، زادت فرحتها بها، ما يترك أثرا رائع في نفسها بتذكر الشخص الذي قدم الهدية عند استخدامها كل مره، ومثال على الهدايا كالآتي: عطور ، حقائب جلدية، شالات، نظارات شمسية.

- يمكن اختيار هدية تستخدم في المنزل، ولكن يجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ويجوز أحيانا نظرا لتغير ظروف الحياة المعنوية والمادية.

- عند مقابلة الأم والحموات في نفس اليوم، يجب مراعاة رضاء جميع الأطراف، فمن الأفضل شراء نفس الهدية أو هديتين بنفس القيمه المادية، منعًا للحساسيات.

- وكما يوجد «فن اختيار الهدايا» هناك أيضا «فن لف الهدايا»، لذلك يجب مراعاة تقديم الهدية بطريقه راقية وملفوفه بأسلوب شيك؛ لأن العين أيضا تنجذب للشكل الخارجي قبل المضمون، مع ضرورة مراعاة وضع قدرًا من العطر على الهدية، حتى تفوح منها رائحه ذكية، كما يجب تذكر نزع تكت السعر.

- عند زيارة الحموات في تلك المناسبة، يجب شراء جاتوه أو تورتة مع الهدية، لتوفير سبل الراحة لها، وحتى لا تصنع حلويات في المنزل.

- يجب تذكر إرفاق بطاقه تذكارية صغيرة مع الهدية، مع كتابة عبارات بسيطة عليها، تعبر عن مشاعرنا تجاههم، وإذا كان هناك أحفاد، فمن الأفضل أن نجعل الأطفال هم من يؤدون بهذه المهمة.

- وفي حاله السفر للخارج للعمل، يجب أن تتم معايدتهم بمكالمة هاتفية طويلة، كما يمكن أن تطلب شراء هدية من الأخوة، ويقدمها بالنيابة عنك، وفق اتفاق مسبق.