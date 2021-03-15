القصة الكاملة لـ متحرش المترو.. الأمن يبحث عن المتهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الغضب والجدل الواسعين، شهدنها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أول أمس، بعدما انتشر مقطع فيديو، والذي صورته فتاة عشرينية تدعى «م. م»، داخل إحدى عربات المترو، لشخص كان يمارس فعلا فاضحا بشكل صريح أمامها، ما دفعها للاتصال بخطيبها على الفور والاستغاثة به، والذي نصحها بتصوير متحرش المترو، لتوثيق فعلته المشينة وفضح أمره.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، القصة الكاملة لواقعة تحرش فتاة المترو.

تفاصيل واقعة متحرش المترو

يذكر أن الفتاة العشرينية كانت في طريق عودتها إلى منزلها؛ إذ استقلت عربة المترو من محطة العتبة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وفي محطة قباء حدثت الواقعة، حينما استغل شاب خلو العربة من السيدات، للقيام بفعلته: «الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب، ومش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمئنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيعمل عملته»، حسب تصريحات الفتاة لـ«هُن».

خطيب الفتاة ينشر فيديو متحرش المترو عبر حسابه على موقع فيسبوك

وبعد مرور ساعات من حدوث الواقعة، نشر الشاب الذي يدعى «أ. ن» خطيب الفتاة، فيديو التحرش الذي صورته خطيبته للجاني داخل المترو، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع على تحرير محضر بالفيديو، حتى تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

كواليس فيديو متحرش المترو

وأظهر مقطع الفيديو جلوس المتحرش على المقعد المقابل للفتاة «م. م»، وقام بفعل مشين في أثناء خلو شبه كامل للعربة إلا من شابين كانا في نهاية العربة، ولم ينتبها لتصرفات المتحرش، لتصوره الفتاة، وفقا لنصيحة خطيبها بعد الاتصال به هاتفيا.

فيسبوك يحذف فيديو متحرش المترو

وفوجئ خطيب الفتاة، بحذف موقع «فيسبوك» لـ«فيديو متحرش المترو»، وعمل حظر له، مبررًا ذلك برسالة تؤكد انتهاكه لمعايير المجتمع.

خطيب الفتاة يروي كواليس واقعة متحرش المترو

روى أحمد ناجي، خطيب الفتاة ضحية واقعة التحرش، كواليس تعرضها للتحرش عداخل عربة المترو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، قائلًا: «عملنا محضر بالليل من أجل إجراء رسمي ضد الشاب، واحنا حاليا في النيابة العامة من أجل تسليمهم الفيديو، وحاليا طلع أمر من المباحث بضبط وإحضار للشخص، وخطيبتي نفسيتها وحشة عشان فيه ضغوط للتنازل، بس أنا مش هتنازل عن حقها، الناس بتهاجمنا أننا بنتعدى على خصوصية واحد بيهاجم بنت».

تطوع محامون للتضامن مع الفتاة ضد متحرش المترو

وكشف خطيب الفتاة في تصريحات سابقة لـ«هن»، أنه فوجئ بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بمراسلتها له، وتقديم الدعم لموقف خطيبته، من خلال تطوع عدد من المحامين للتواصل معها.

وذكر: «لقيت صفحة مسؤولة عن مواجهة التحرش، بتتواصل معايا وعرضوا عليا إن في مجموعة من المحامين حابين يتطوعوا لدعم موقف خطيبتي».

تحرير محضر في متحرش المترو

وتوجهت الفتاة أمس، بصحبة خطيبها، وحرر محضرا في الواقعة برقم 3913 جنح النزهة، وجاري مباشرة التحقيقات، وتحديد هوية المتهم.