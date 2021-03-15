طالبة وثقت التحرش بها في الزقازيق عن واقعة طفلة المعادي: معندوش إنسانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت «أسماء إبراهيم»، طالبة بكلية التجارة بجامعة الزقازيق عن رد فعل شخص تحرش بها، بعدما ضربته ووبخته، موضحة أنه ظل صامتا خاصة بعدما أخبرته أنها صورته في أثناء ارتكابه فعلته الدنيئة.

وأضافت أسماء في تصريح لـ«الوطن»، أن المتحرش سارع بالفرار وطلب من السائق أن يوقف «السرفيس» ليستطيع المغادرة، مشيرة إلى أن السائق لم يتحدث أو يعلق على ما يحدث، شأنه في ذلك شأن جميع الركاب.

واستنكرت واقعة التحرش بطفلة المعادي، وعلقت قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص معندوش ذرة إنسانية أو رجوله، معندوش ضمير ولا أخلاق عشان يتحرش بطفلة لا حول لها ولا قوة».

ووجهت كلمة للفتيات، قائلة: إنه لا يجب السكوت على أي واقعة تحرش، ويجب أن يلقن المتحرشين دروسا قاسية، ويكونوا عبرة لغيرهم.

وكانت الطالبة كشفت عن واقعة التحرش بها خلال بوست نشرته عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، قالت فيه: «راجعه من الكلية زي كل يوم ركبت سيرفيس ولبسي مش مُلفت ومغطيني الحمد لله، ركب جمبي واحد قد أبويا ومش هقول عليه راجل لأنه عديم الإنسانية، من أول الطريق لقيت حركات مش لطيفة خالص، قلت مثلا غصب عنه ولا حاجه شغلت كاميرتي واستنيت بس يكون معايا دليل إثبات علشان محدش يقولي بتتبلي عليه من الناس اللي زيه».

وأضافت: «بأكبر قوة فيا وزقيته بره وضربته وشتمته إني ألاقي راجل نطق كله بيتفرج مع العلم إن السيرفيز كان كله رجالة حرفيا محدش اتحرك من مكانه كان ممكن أخده واعمل محضر تحرش أحبسه فيها بس فكرت مراته وعياله ذنبهم ايه، المهم إني خدت حقي وشكرا للرجالة اللي معملتش أي حاجه أنا بـ100 راجل منهم.. كان نفسي أصوره بس كان كل اللي يهمني إني أخد حقي بإيدي.. وحسبي الله ونعم الوكيل».

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https://www.facebook.com/people/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/100054938972520