تايلور سويفت تتألق بـ"زهور عباد الشمس" في حفل جرامي 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

وُزعت جوائز الجرامي وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي والكمامات والقيود بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وشهدت هذه الليلة التاريخية التي اقتصرت على حضور النجوم فقط أحداثا مبهرة.

وأصبحت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 31 عامًا، أول امرأة تفوز بجائزة الجرامي عن ألبوم العام ثلاث مرات، وذلك بعد فوزها بجائزة جرامي ألبوم العام عن ألبومها "فولكلور".

وجذبت تايلور الأنظار بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، والتي تشتهر دائما في هذا الحفل بإطلالات الفنانين الغريبة والجريئة.

تايلور ارتدت فستانا قصيرا مزينا بالورود وزهور عباد الشمس، بمزيج من اﻷلون المبهجة.

وتميزت قصة الفستان برقبة طويلة، ومزود بإكمام شفافة، ونسقت معه حذاء بكعب عال، باللون الوردي.

واعتمدت إكسسورات مكونة من حلق صغير في اﻷذن، مكياجاً هادئا وروج باللون النيود، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعة.