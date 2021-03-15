محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

وزعت جوائز حفل الجرامي بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح الإثنين، في نسخته الـ63 وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي والكمامات والقيود الذي فرضها تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وشهد الحفل حضور النجمة العالمية تايلور سويفت، والمغنية أليسون كراوس، والفنانة سارة جاروسز، والنجمة العالمية بيونسيه.

قبل عقدين من الزمن، ظهرت واحدة من أشهر الفساتين على السجادة الحمراء، في حفل جوائز Grammys Red لعام 2000، تألقت جينيفر لوبيز، في فستان فيرساتشي يخطف الأنظار ويكشف عن سرتها، لكنها أعادت ذلك الفستان في 2020، أي بعد 20 عاما.

وخطف هذا التصميم المطبوع بأسلوب الغابة عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم؛ كان مثيرًا للجدل في العام الماضي، أخبرت جينيفر لوبيز "مجلة فوج"، عن قرارها بارتداء هذا الفستان الأيقوني، مشيرةً إلى أنها اختارته بالفعل في يوم حفل توزيع الجوائز ولم تفكر كثيرًا في ذلك.

وقالت لوبيز: "لم أكن أعتقد أن كل هذا سيحدث، لأكون صادقة"، (أعادت المغنية الشهيرة أيضًا نفس الإطلالة في عرض فيرساتشي لربيع 2020 العام الماضي، مرتدية إطلالة محدثة).

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الوراء، لم تكن هذه هي الإطلالة الجريئة الوحيدة التي حققت نجاحًا كبيرًا في ذلك العام، في جوائز جرامي أمس الأحد.

وتعيد مجلة Vogue النظر في بعض اللحظات الرائعة الأخرى ذات الأسلوب المميز من السجادة الحمراء لعام 2000.

نظرًا لأن المصممين يحبون العودة إلى الماضي، فليس من المستغرب أن تشعر أن العديد من الإطلالات غير حديثة أو متجددة، على سبيل المثال المغنية ديانا كرال.

ديانا كرال

تألقت بمظهر أنيق، حيث ارتدت معطفا طويلا من الجلد وبنطلون من جلد الثعبان.

بريتني سبيرز

ومن بين الإطلالات المميزة للسجادة الملائكية بريتني سبيرز حيث ارتدت زيا أبيضا بالكامل، يتكون من ثوب راندولف ديوك، وهو مظهر ملكي مناسب لأميرة البوب.

بيونسيه

ظهرت بإطلالة من عصر ديستنيز تشايلد في قطعتين جليدية مطرزة، مع زملائها في الفرقة كيلي رولاند ، وميشيل ويليامز، وفرح فرانكلين في مظاهر تكميلية، (لقد كانوا أساتذة التنسيق في ذلك الوقت ، وغالبًا ما كانت تصممها والدة بيونسيه ، تينا نولز).

إليك أفضل إطلالات السجادة الحمراء من حفل جرامي 2000

بريتني سبيرز

ترتدي فستانا أبيضا كت بدون أكمام، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

ديانا كرال

ارتدت فستانا باللونين الأسود والفضي ونسقت مع إطلالتها جاكيت طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ويتني هيوستن

ارتدت فستانا باللون البينك، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كريستينا أجيليرا

ارتدت فستانا قصيرا بقصة الكب باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت حذائا باللون البينك.

بريدجيت فوندا

ارتدت بلوزة باللون الذهبي مع جيب باللون البرتقالي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، واختارت تصفيفة الشعر مرفوعا لأعلى.