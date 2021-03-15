بحيل بسيطة.. كيف تسلق البيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عند سؤال أي محب لتناول البيض عن كيفية سلقه، قد يبدأ بإخبارك بشيء لم تكن تتوقع سماعه: ابدأ بطهي البيض القديم بدلاً من الطازج.

بالرغم من أن هذا قد يبدو غريبًا، لكنها نصيحة جيدة، إذ يسهل تقشير البيض الأقدم عندما يُسلق جيدًا. لذا، إذا كنت تشتهي البيض المسلوق، أو سلطة البيض، فقم بشراء البيض قبل استخدامه بأسبوع.

لكن كيف يمكن إعداد بيض مسلوق جيدًا ليكون مثاليا في كل مرة، إليك 5 خطوات مضمونة بحسب موقع Epicurious الأمريكي.، وسبوتنيك

ضع إناء كبير من الماء على الموقد ليغلي

الخطوة الأولى هي غلي قدر كبير من الماء على موقد الطهي، وبالمناسبة، لا تحتاج لشيء سوى الماء، فبعض الوصفات ينصح البعض بتمليح الماء أو إضافة صودا الخبز، لكن كل ذلك اختياريا تمامًا، وغير ضروري.

تأكد من إضافة كمية كافية من الماء لتغطية البيض تمامًا، إذ أن البيض الذي لن يتم غمره بالكامل سيتم طهيه بشكل غير متساو.

ضع البيض برفق في الماء

بمجرد أن يصل الماء إلى درجة الغليان، استخدم ملعقة كبيرة لوضع البيض في الماء المغلي، وإذا أسقطت البيض بشكل عشوائي، فيمكن أن يصطدم بقاع الإناء ويتشقق، وابدأ باستخدام البيض البارد من الثلاجة إذا استطعت، إذ يجعل تقشير البيض أسهل.

اتركه يغلي لمدة 8 إلى 14 دقيقة

اخفض الحرارة العالية، إذا كان الماء ما يزال في حالة الغليان الكامل، حتى يغلي ببطء لمنع سقوط البيض من الإناء. ثم اضبط المؤقت واتركي البيض ينضج على النحو المرغوب فيه.

يمكن أن يكون البيض المسلوق جاهزًا للأكل في أقل من 4 دقائق، على الرغم من أنه في هذه المرحلة سيكون في حالة نصف استواء. وبعد 8 دقائق، سيصبح مسلوقا جيدًا، لكن أولئك الذين يحبون البيض المسلوق أكثر جفافاً يمكنهم الاستمرار في ذلك حتى 14 دقيقة.

نقل البيض إلى حمام ماء مُثلج

عندما ينتهي وقت السلق، استخدم ملعقة مثقوبة لنقل البيض من الماء المغلي إلى وعاء كبير مليء بالماء المثلج. لا يوقف يمنع الحمام المثلج البيض من الوصول إلى مرحلة استواء غير مرغوبة فحسب، ولكنه أيضًا يجعل البيض أسهل في التقشير.

تقشير البيض

عندما يبرد البيض بما يكفي للتعامل معه، قشره تحت الماء الجاري البارد. سينساب الماء تحت قشرة البيضة، مما سيساعد على إزالة القشرة بشكل نظيف، كما أنه يضمن إزالة أي بقع صغيرة من القشرة المتروكة على البيض.

كما يمكن تقشير البيض في الوعاء مباشرةً. بعد بضع دقائق من التبريد. يمكن الاحتفاظ بالبيض المسلوق، سواء كان مقشرًا أو غير مقشر، في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، لكن قم تخزينه في علبة محكمة الإغلاق