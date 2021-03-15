في ذكرى ميلاده..شعبان عبدالرحيم دافع عن المرأة بأغانيه وواجه زواج القاصرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ولد في حي الشرابية، اشتهر بأغنية «أنا بكره إسرائيل»، عبر بأغانيه عن نبض الشارع المصري والعربي، شارك في العديد من المسرحيات والأعمال السينمائية، كدوره في فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، مع الفنان صلاح عبدالله وخالد أبو النجا وهند صبري، وقام ببطولة فيلم «فلاح في الكونجرس»، هو الفنان والمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم.

ويتزامن اليوم 15 مارس ، ذكرى ميلاد الفنان شعبان عبدالرحيم، ويُقدم «هُن»، أغاني خصصها الراحل للمرأة، خلال السطور التالية.

تبنى الفنان شعبان عبدالرحيم، قضايا المرأة في أغانيه، حيث غنى لسجينات القناطر الخيرية ولأهالي الشهداء، خلال مشواره الفني.

وكان حل الفنان قبل وفاته بأعوام، ضيفًا على برنامج«مين فينا»، عام 2013، وأعلن أنه ندم على أغنيتين قام بهما خلال مشواره الفني إحداهما للسيدات.

زعلهم وصالحهم

وقال الفنان، خلال البرنامج «ندمت على أغنية كانت مخصصة للسيدات باسم «طظ فيكي»، والتي كانت لمن يفتعلن المشاكل، كنت أقصد بيها واحدة عملت مقلب في جوزها أو حبيبها».

تضمنت كلمات الأغنية التي أثارت الجدل وغضب السيدات، «طظ فيكي مش هفكر تاني فيكي».

لقيت الأغنية التي كان غناها المطرب الراحل غضب معجباته، «عاتبوني وزعلوا».

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها أغنية «طظ فيكي»، حاول الفنان الراحل تفادي الموقف الذي وضع به، ما جعله يألف أغنية للرجال، تحمل اسم «اتخنقت منك»، والتي قال عنها، «لما عملت الأغنية للرجالة الدنيا اتأزمت أكتر، وحد من صحابي هو ومراته بقوا يشغلوها لبعض».

هاجم زواج القاصرات بأغنية

ودافع المغني الشعبي عن الفتيات، من خلال إطلاق أغنية للتوعية من مخاطر زواج القاصرات، ووجه أغنيته للأهالي الذين يقدمون على تزويج بناتهم في أعمار مبكرة، فجاءت كلمات الأغنية كالتالي:«أرجوك خليك معاصر وافهم معنى الكلام، لو بنتك لسة قاصر ماتجوزهاش حرام، عيالك هما حياتك وهقولهالك مخصوص، إياك تبيع بناتك عشان حبة فلوس».

آخر حفل للفنان شعبان عبدالرحيم

وكان آخر حفل للفنان الرحل شعبان عبدالرحيم، في المملكة العربية السعودية في موسم الرياض، والذي ظهر خلاله وهو جالس على كرسي متحرك.