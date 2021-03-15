يُهدي معلمه 27 ألف دولار بعدما وجده يعيش داخل سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في لفتة إنسانية تعكس الوفاء والعرفان بالجميل، أقدم طالب أمريكي على منح معلمه السابق 27 ألف دولار، بعدما فوجئ بأنه يعيش بمفرده داخل سيارته.

وكان السيد "جوزيه فيلارويل" مدرساً محبوباً بين طلابه، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا، وانتقال المدارس إلى منظومة التعليم عن بعد، قرر المعلم البالغ من العمر (77 عاماً) الاستقالة، والحصول على معاشه التقاعدي، حسب تصريحاته في محطة "Fox 11 Los Angeles" تابعة لفوكس نيوز في لوس أنجليس الأمريكية، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وقال المعلم إنه قدم استقالته في مايو (أيار) الماضي، وعقب حصوله على مبلغ المعاش لم يدم طويلاً، لاستخدامه في سداد بعض الديون التي كانت عليه، فانتهى المبلغ، واضطر المعلم في العيش داخل سيارته، التي يستخدمها كغرفة طعام وغرفة نوم، وكوسيلة نقل أيضاً.

وعقب لقاء مع أحد طلابه، انقلبت حياة المعلم رأساً على عقب، وقرر الطالب "ستيفن نافا" (21 عاماً) إعطاء معلمه 300 دولاراً، ثم أنشأ صفحة "GoFundMe" للمساعدة في جمع المزيد من الأموال، ونشر قصته عبر منصة "تيك توك".

ونجح نافا في جمع مبلغ قدره 27000 دولار، وقدم الشيك إلى المعلم فيلارويل خلال احتفال بعيد ميلاد في دار خاص برعاية المسنين الأسبوع الماضي.

وقال نافا: "قوة وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت كبيرة جداً الآن، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى استخدامها للخير وليس للشر".