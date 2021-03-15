أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الغرامي في السنوات السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 05:25 صباحاً - تتميز السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الغرامي Grammy Awards الموسيقية، عن غيرها من الفعاليات الفنية، بجرأة وتنوع الإطلالات التي تحرص النجمات العالميات على الظهور بها، ففي كل عام يشهد حفل الغرامي إطلالات غريبة وجريئة في ذات الوقت، فيما تتألق الكثير من النجمات بإطلالات ناعمة وأنيقة، تحبس الأنفاس.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من أجمل وأفخم إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفلات الـ Grammy خلال الأعوام السابقة:

ريهانا بفستان أبيض من إيلي صعب

ريهانا بفستان أبيض من إيلي صعب في

تتميز النجمة الأمريكية ريهانا بأناقتها وحرصها الدائم على اعتماد أجمل الإطلالات في مختلف المناسبات الفنية، كما تظهر دائماً بأفخم وأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء لحفلات الغرامي Grammy.

وعلى السجادة الحمراء للغرامي Grammy في العام 2010، ظهرت ريهانا بفستان أنيق خطف الأنظار، لمُصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي قدمه بتصميم فخم وجذاب.

وصُمم الفستان بتوب ذي رقبة عالية وأكتاف عريضة، مُطرزاً بالخرز اللامع والريش، أما التنورة فجاءت بتصميم حورية البحر، مع شق أمامي، وذيل طويل، إضافة لتصميم الكشكش على جانبي الخصر، مما منح ريهانا إطلالالة أنثوية جذابة.

ونسقت ريهانا مع هذه الإطلالة صندل ذي كعبٍ عالٍ باللون البيج، مع مجوهرات مُصممة من الألماس.

تايلور سويفت بفستان فضي Gucci

تايلور سويفت بفستان باللون الفضي في جوتشي

في إطلالة ناعمة وأنيقة، تناسب شخصيتها، خطفت النجمة الشابة تايلور سويفت الأنظار على السجادة الحمراء للغرامي Grammy بنسختها للعام 2014، حيث اعتمدت فستاناً مُصمما من القماش اللامع باللون الفضي، من ماركة Gucci.

وصُمم الفستان الأنيق بتوب ذي أكمام بتصميم نصف الكُم، مصُممة من التول المُطرز، مع رقبة عالية، أما التنورة فجاءة بتصميم ماكسي طويل، من نفس القماش والتطريز الأنيق للفستان، مع حزام رفيع على الخصر، باللون الفضي اللامع.

ونسقت تايلور سويفت مع إطلالتها الناعمة، أقراط صغيرة من الألماس، مع مكياج سموكي، وتسريحة شعر قصير ويفي مع البف والغرة الجانبية.

آنا كيندريك بفستان من Ralph & Russo

أنا كيندريك بفستان من رالف أند روسو-جرامي 2019

في إطلالة عصرية وأنيقة، لفتت النجمة آنا كيندريك الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الغرامي Grammy في العام 2019، بفستان قصير جذاب باللون الوردي من الريش الجذاب، من ماركة Ralph & Russo.

وصُمم الفستان بتوب كب، مع تنورة قصيرة وحزام عريض باللون الفضي، فيما تم تطريزه بنفس الخرز والكريستال المُصمم منه الحزام، لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة.

كاتي بيري بفستان أبيض من Valentino

فستان أبيض تول لكاتي بيري

حضرت النجمة كاتي بيري حفل توزيع جوائز الغرامي للعام 2014 بإطلالة رومانسية وناعمة، حيث اختارت الظهور على السجادة الحمراء بفستان أنيق من ماركة Valentino، صُمم من قماش التول الأبيض الشفاف.

وجاء تصميم الفستان الأنيق بتوب بدون أكمام من قماش التول الشفاف الذي يكشف الجسم، و مُبطن بتوب كب، أما التنورة فجاءت بتصميم A line من التول الأبيض المنفوش أيضاً، مع بطانة بيضاء طُبعت عليها رسمات العلامات الخاصة بالنوتات الموسيقية، وهو ما كان خياراً مثالياً لنجمة شهيرة في عالم الموسيقى مثل كاتي بيري.

ونسقت كاتي بيري مع إطلالتها، تسريحة شعر مرفوع مع غرة بتسريحة البف، إضافة إلى مكياج ناعم باللون الوردي.

بيبي ريكسا بفستان من Monsoori

بيبي ريكسا بفستان أحمر

بإطلالة أنثوية جذابة، خطفت بيبي ريكسا الأنظار إليها على السجادة الحمراء لحفل الغرامي Grammy عام 2019، بفستان أحمر أنيق من ماركة Monsoori، وهو فستان فخم صُمم بتوب بدون أكمام ذي فتحة صدر تكشف البطن، مع حزام عريض على الخصر من نفس القماش الذي صٌمم منه التوب.

أما تنورة الفستان فجاءت بتصميم الكشكش الجذاب من قماش التول المنفوش، وهو ما منح بيبي ريكسا إطلالة فخمة وجذابة حبست الأنفاس على السجادة الحمراء للغرامي.

ونسقت بيبي ريكسا مع إطلالتها مجوهرات من الألماس، مع تسريحة شعر الشينيون المرفوع والغرة الجانبية.

كاسي موسغرافس بفستان من Valentino

كاسي بإطلالة مُميزة

بإطلالة لافتة تشبه إطلالة شخصيات قصص الكارتون الخيالية، حضرت المطربة الأمريكية كاسي موسغرافس حفل جوائز Grammy بنسختها للعام 2019، بفستان غريب ولافت للأنظار من تصميم ماركة Valentino.

وصُمم الفستان من توب منفوش من قماش التول على شكل يشبه تصميم المروحة، التي تُغطي الصدر والبطن، اما التنورة فجاءة بتصميم A line من نفس قماش التول المنفوس الذي صٌمم منه التوب، مع حزام عريض باللون الأحمر على الخصر، صُمم من قماش الساتان اللامع.

ونسقت كاسي موسغرافس مع إطلالاتها تسريحة شعر أسود داكن منسدل، مع مكياج ناعم، وخاتم كبير من الألماس.

ليدي جاجا بإطلالة من سيلين -جرامي 2019

وتحرص النجمات العالميات على المشاركة في حفل توزيع جوائز الغرامي Grammy Awards الموسيقية، حيث تظهر الكثير من النجمات بإطلالات مُميزة، لإبراز أجمل ما في عالم الموضة النسائية.