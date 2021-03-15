صاحبة فضية التنصيف العالمي للمصارعة: قادرين نعمل نتيجة في الأولمبياد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت اللاعبة سمر حمزة، بطلة مصر في المصارعة وصاحبة فضية التصنيف العالمي، إنها شاركت في بطولة التصنيف العالمي بعد توقف كبير بسبب فيروس كورونا، وتوقف المباريات لمدة عام كامل، لافتة أن مشاركتها بعد هذا التوقف في البطولة كان صعبا للغاية، نظرا لأنها تشبه بطولة العالم، وكل اللاعبين يشاركون بها، وتكون في نهاية الموسم نظرا لتعدد البطولات على مدار العام، ويتم اختتامها ببطولة التصنيف، لكن هذه النسخة تم إجراءها في بداية العام بعد التوقف الكبير.

وأضافت «حمزة»، خلال اتصال عبر «زووم» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنها استطاعت أن تصل لنهائي البطولة، وأصبح ترتيبها الثاني على مستوى العالم، متمنية أن تصل للمرتبة الأولى المرة المقبلة، خاصة أن المباريات كانت جيدة بالنسبة لها لكن المباراة النهائية «فلتت» منها بسبب ارتكابها خطأ، «في آخر دقيقة بالماتش مكنتش مركزة كفاية عشان أكسب»، خاصة أنها كانت تواجه في المباراة بطلة الأولومبياد ريو 2016، وبطلة العالم.

ولفتت أنها استطاعت أن تفوز عليها بفارق كبير قبل أولومبياد ريو، لكن المرة الثانية لم تستطع الفوز عليها «محصلش نصيب»، معبرة عن سعادتها بحصولها على فضية التصنيف العالمي نظرا لصعوبة البطولة خاصة مع توقف البطولات بسبب فيروس كورونا، وتم الإعداد بشكل داخلي في مصر، «أحنا قريبين جدا نعمل نتيجة في الأولمبياد الجاية».

وعن الاستعداد لأولمبياد طوكيو، قالت: «أحنا في إعداد داخلي، وطلعنا إيطاليا وبعد كدة روحنا نعسكر في المجر، قعدنا فيه 5 أيام وبعد كدة رجعنا على مصر للاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في تونس بداية أبريل المقبل، وبعدها هيكون فيه شغل كتير خارجي استعداد للأولمبياد».