دراسة تكشف العلاقة بين «الأكلات السريعة» و«التوتر» لدى النساء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من التوتر الحاد الذي يعد من الأمراض النفسية الأكثر انتشارًا، خاصة أنه تصاحبه أعراض أخرى مثل القلق وعدم الشعور بالطمأنينة بالإضافة إلى الشعور الدائم بالإرهاق الذي يصل إلى الاكتئاب، فيما يعتبر التوتر في حد ذاته نتاج من الضغوطات المختلفة على مدار اليوم.

وجدت إحدى الدراسات التي أجراها فريق من الباحثين علاقة وثيقة بين حالات التوتر والرغبة لدى النساء في تناول الأكلات السريعة.

وكشفت البروفيسورة «مي وي تشانغ»، إحدى المشاركات في إجراء الدراسة أنها طلبت من جميع النساء المشاركات أن يكشفن طبيعة علاقاتهن مع أسرهن وكيف يتعاملن مع الضغوطات في الحياة اليومية وعند نهاية التجربة أدركت «مي»، أن العديد من المشاركات يعانين الضغوط والإجهاد والتوتر.

وكشفت الخبيرة لـ مجلة «نوترينتس» أن الكثير من النساء لا يدركن أنهن يعانين من التوتر على الرغم من أنهن غالبًا ما يشعرن بأثاره والتي منها الصداع وأنهن يعانين أيضًا مشاكل أثناء النوم، مؤكدة أن سبب كثرة استهلاك الوجبات السريعة يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم التوتر، وذلك يعود إلى عدم اهتمام الإنسان بنوعية الطعام عندما يعاني من الضغوطات النفسية والتوتر والاكتئاب.

فيما كشفت البروفيسورة أن جميع النسوة اللواتي شاركن في البحث عندما قللن من كمية تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة والمهدرجة وغيرها في الكثير من التجارب البحثية لم يعدن يعانين من هذه المشاعر.

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الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأطعمة تسبب التوتر منها اللحوم المصنعة مثل السلامي واللانشون والأكلات التي تحتوي على الجلوتين وهو البروتين الموجود في الحبوب مثل الشوفان والشعير والقمح والسكريات كما أن للمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة لها تأثير مباشر على الجهاز العصبي في الشعور بالتوتر بسبب إفراز هرمون الكورتيزول.