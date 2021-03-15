القصة الكاملة لواقعة التحرش بـ«فتاة المترو»: «صورته وخطيبها فضحه وعمل محضر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 37 ثانية، وثقت خلاله فتاة عشرينية تدعى «م. م»، على يد أحد الأشخاص، داخل إحدى عربات الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان يمارس فعلا مشينا بشكل صريح أمامها، ما جعلها تستغيث بخطيبها، والاتصال به على الفور، ثم تقوم بنشر الفيديو الذي أثار الرأي العام حتى تم حذفه من وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت تصريحات خطيب الفتاة عزمه على إعادة حق خطيبته من الجاني.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، القصة الكاملة لواقعة تحرش فتاة المترو.

تفاصيل الواقعة

كانت الفتاة العشرينية في طريق عودتها لمنزلها حيث استقلت عربة المترو من محطة العتبة، وفي محطة قباء حدثت الواقعة، حينما استغل شاب خلو العربة من السيدات، للقيام بفعلته: «الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب، ومش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمئنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيعمل عملته»، حسب تصريحات الفتاة لـ«هُن».

خطيب الفتاة ينشر فيديو الواقعة عبر حسابه على موقع فيسبوك

وكان نشر الشاب أحمد ناجي خطيب الفتاة، فيديو الواقعة الذي صورته خطيبته للجاني داخل المترو، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع على تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

كواليس الفيديو

وكان أظهر مقطع الفيديو قيام الشاب بالجلوس على المقعد المقابل لها وقام بفعل مشين أثناء خلو شبه كامل للعربة إلا من شابين كانا في نهاية العربة، ولم ينتبها لتصرفات المتحرش، لتقوم الفتاة بتصويره، وفقا لنصيحة خطيبها بعد الاتصال به هاتفيا.

فيسبوك يحذف فيديو متحرش المترو

وفوجئ خطيب الفتاة، بحذف موقع «فيسبوك» لـ«فيديو متحرش المترو»، وعمل حظر له، مبررًا ذلك برسالة تؤكد انتهاكه لمعايير المجتمع.

خطيب الفتاة يروي كواليس الواقعة

روى أحمد ناجي، خطيب الفتاة ضحية واقعة التحرش، كواليس تعرضها للتحرش عداخل عربة المترو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، قائلًا، «عملنا محضر بالليل من أجل إجراء رسمي ضد الشاب، وإحنا حاليا في النيابة العامة من أجل تسليمهم الفيديو، وحاليا طلع أمر من المباحث بضبط وإحضار للشخص، وخطيبتي نفسيتها وحشة عشان فيه ضغوط للتنازل، بس أنا مش هتنازل عن حقها، الناس بتهاجمنا أننا بنتعدى على خصوصية واحد بيهاجم بنت».