على حمام السباحة.. جلسة تصوير لـ دومينيك حوراني بعد أزمة أفشة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة الاستعراضية اللبنانية دومينيك حوراني، متابعيها بجلسة تصوير جديدة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت الفنانة اللبنانية أمام حمام السباحة، بفستان ذهبي لامع، تميز بكونه بحمالات رفيعة مكشوف، وله فتحة ساق طويلة.

كما اعتمدت الفنانة على تسريحة الشعر للمرفوع، والمكياج ذي الألوان الملونة.

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع جلسة التصوير التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، عبر حساب الفنانة الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ودونت «حوراني» الكثير من كلمات الحب والدعم والسلام.

أزمة دومينيك حوراني ولاعب الأهلي

يذكر أن جلسة التصوير، جاءت عقب تصدر اسم الفنانة اللبنانية لمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتفالها بعيد ميلاد لاعب الأهلي «أفشة».

وكانت دومينيك تعرضت لانتقادات لاذعة هي ولاعب الأهلي بسبب صورة عيد ميلاده، التي جاءت عقب خسارة النادي من نظيره فيتا كلوب.

وأكدت دومينيك حوراني أنها قد تقابلت مع «أفشة» في حفل كبير أقيم بأحد الكافيهات الشهيرة بالقاهرة، وشهد الحفل تواجد الفنانة رنا سماحة، وزوجها الملحن سامر أبو طالب، وخلال الحفل قامت «دومينيك» بالإشادة بأداء لاعب الأهلي، وهنأته على مستواه خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني، تتواجد في مدينة الغردقة من أجل قضاء إجازة، وذلك عقب قدومها لمصر، من أجل تصوير عملين سينمائيين جديدين، أحدهما مع الفنان علاء مرسي.

وكانت «دومينيك» قد شاركت مؤخرا في فيلم «عمر خريستو».