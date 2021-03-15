طريقة عمل الكبدة الحارة بدبس الرمان.. خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة الحارة بدبس الرمان، من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، وسط سعي ربات البيوت لمعرفة الوصفة الأصلية لتحضير تلك الأكلة في المطبخ، لضمان جودتها العالية ونظافتها.

وفيما يلي وصفة سهلة وسريعة لعمل الكبدة الحارة بدبس الرمان على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي شاركتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مقادير الكبدة الحارة بدبس الرمان

كبدة

دبس رمان

بصل

فلفل رومي

فلفل حار

سمنة

سماق

ملح

فلفل أسود

بقدونس

طريقة تحضير الكبدة الحارة بدبس الرمان

- في الخطوة الأولى يجب تشويح البصل في السمن داخل الطاسة على النار.

- في الخطوة التالية يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي والحار.

- في الخطوة الثالثة يتم خلط الكبدة بدبس الرمان والسماق والملح والفلفل الأسود، ويفضل أن تترك مغطاة في الثلاجة.

- خلال الخطوة الأخيرة، يتم إضافة خليط الكبد إلى خليط البصل وتقلب حتى تمام النضج، ثم تُقدم مزيّنة بالبقدونس.