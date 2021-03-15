بينها تناول البيتزا..7 طرق لراحة البال على طريقة ريهام أيمن «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الفنانة ريهام أيمن، واحدة من أكثر الفنانات الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ تشارك متابعيها بروتين حياتها اليومية وأهم الأحداث، بالإضافة إلى صورها مع أسرتها.

وشاركت الفنانة اليوم، عددًا من الصور داخل حديقة منزلها، وهي تأكل شرائح البيتزا، إذ ظهرت بإطلالة كاجول ببلوفر باللون الأبيض، وشعر كيرلي، وبعض اللمسات البسيطة من الماكياج التي تتناسب مع إطلالتها.

وحددت«أيمن» في 7 نقاط الطرق التي تجعل العقل يبدو أكثر راحة، قائلةً: «توقف عن ضغط الأعصاب، توقف عن القلق، اعطي هدنة للمشاكل التي تجعلك محبطًا، تفتح، سامح نفسك، سامح الآخرين، تناول البيتزا».

نالت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، إذ تفاعل عدد كبير منهم معها، كما حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: «قمر أوي، حلوة، جميلة الجميلات، بحب أسلوبك في الحياة، دي اللي قال عنها عمرو دياب جميلة جميلة، بحب فيكي بساطتك وروقانك، ربنا يخليكي لولادك، قمر القمرات، انتي اللي زيك مبقوش موجودين».

من هي ريهام أيمن؟

ريهام أيمن، ممثلة مصرية، بدأت العمل الفني صغيرة من خلال الإعلانات، ثم الغناء، وأخيرًا التمثيل من خلال فريق فيروس، رشّحها الممثل كريم محمود عبد العزيز لتعمل في مسلسل محمود المصري من بطولة والده الفنان محمود عبد العزيز، كما شاركت في مسلسل حكايات بنات.

وسبق وأن شاركت «أيمن»، زوجة الفنان شريف رمزي، متابعيها بعدة صور جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون أحمر مع شيميز أبيض صيفي، وقررت الفنانة استبدال الكمامة الطبية بالاسكارف الخاص بالشعر، باللون الأحمر النقوش، معلقة: «التطور الطبيعي للكمامة».

كما تمت خطبتها لـ عمر حسن يوسف فتره قصيره ثم انفصلت عنه في 2012، ثم تزوجت من شريف رمزي في 2015.