هل المصابات بــ"كورونا" ينقلن الفيروس إلى أطفالهن بالرضاعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توصلت دراسة جديدة أجريت بجامعة روتشستر بنيويورك، إلى أن الأمهات المرضعات المصابات بفيروس كورونا لا ينقلن المرض إلى أطفالهن أثناء فترة الرضاعة.

وقام الباحثون بتحليل العشرات من عينات حليب الأم ووجدوا أنها لا تحتوي على أي أجزاء من المادة الوراثية الفيروسية. ومع ذلك، وجدوا أن الأطفال يتلقون بالفعل أجساماً مضادة «تنتقل عن طريق الحليب» يمكنها تحييد فيروس كورونا، وفقا للبيان الاماراتي.

ويقول الفريق، من المركز الطبي بجامعة روتشستر في نيويورك، إن النتائج تقدم دليلاً على سبب عدم وجوب فصل النساء المصابات بفيروس كورونا عن أطفالهن حديثي الولادة.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، والأستاذة المساعدة في قسم طب الأطفال في مركز URMC الدكتورة بريدجيت يونغ: «تشير هذه النتائج المبكرة إلى أن حليب الأمهات المصابات بعدوى كورونا يحتوي على أجسام مضادة محددة وفعالة ضد الفيروس، وأنهن لا ينقلن الفيروس عن طريق الحليب».