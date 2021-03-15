الامارات | «أقرأ لأرتقي» في شرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أقرأ لأرتقي» في شرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت شرطة أبوظبي أولى جلساتها الافتراضية الثقافية ضمن مبادرة جلسات القراءة «أقرأ لأرتقي»، تزامناً مع شهر القراءة 2021 الذي ينظم تحت شعار «أسرتي تقرأ».

وأكدت الاختصاصية والمدرب المعتمد في شرطة أبوظبي موزة القبيسي اهتمام شرطة أبوظبي بمواصلة واستكمال دعم الفكرة الوطنية في نشر مبادرات القراءة ودعمها وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

بينما استعرضت الاختصاصية النفسية عالية الجنيبي، كتاب الكائنات الخرافية والشعبية «دراسة في المخيلة الشعبية». وسلطت الضوء على الكائنات الخرافية والمعتقدات والممارسات الشعبية للبشر، مثل الأحجية والبخور ورش الملح وغيرها.

وأوضحت رأي علم النفس في المعتقدات والكائنات الخرافية والممارسات والاستعداد النفسي عند بعض الناس لسماعها، وطبيعة الإنسان الاستكشافية وميلها لمعرفة جزء من المجهول.

من جهتها، قدمت الاختصاصية النفسية فاطمة الصم، قراءة لكتاب «مشاهد من على كرسي الطبيب النفسي» للدكتور خليل محمد فاضل، والذي أصدره عام 2012 ويضم خمسة فصول أساسية يؤكد خلالها أن النفس والعقل متصلان ليس منفصلين، متطرقاً إلى بعض الأمراض التى تصيب الجسم والذهن، والتي تتطلب العلاج بالعقاقير وجلسات العلاج النفسي معاً مثل حالات الصرع الصدغي والشلل الهيستيري وفقدان الشهية العصبي.

ويشدّد الكتاب على أهمية علم النفس في العصر الحديث، وأنه من أهم العلوم التي يجب معرفتها والرجوع لها لتقديم المشورة الصحية المتلازمة مع النفسية وحلها، إضافة إلى حل المشكلات التى تتعلق بالاستراتيجيات الاجتماعية، والتي تبدأ من تقييم الطفل وسلوكياته ومشكلاته التى من الممكن المرور بها، وعلاج ظاهرة التنمر في المدارس وحل مشكلات الأسر والطلاق والإدمان وغيرها.

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