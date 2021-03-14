تامر بجاتو: المرأة المطيعة بزيادة تفقد جاذبيتها في عين زوجها.. «هيخونها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الكابتن تامر بجاتو، لاعب نادي الزمالك السابق، إن المرأة المطيعة لزوجها باستمرار وبشكل زائد عن الحد، تفقد جاذبيتها لدى زوجها.

وتابع «بجاتو»، خلال لقائه الأحد، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني: «في وقت من الأوقات سيذهب هذا الزوج إلى مرأة ذات شخصية قوية، تصنع لها جاذبية مختلفة للحديث معها، وقد يتطور الأمر إلى محاولته الأرتباط به»، موضحًا أن هناك فرق بين جاذبية المرأة وأنوثتها، فالأنوثة تتوقف على شكل المرأة وطبيعة جسمها، ويختلف الأمر من رجل إلى أخر، فهناك من يرى مرأة ما مكتملة الأنوثة، وآخر لا يرى ذلك.

وأضاف: «أما جاذبية المرأة فتتوقف على شخصيتها فقط، وليش شكلها، ممكن واحدة تكون شكلها عادي جدا، لكن جذابة جدًا أكثر من الست المهتمية بنفسها وعاملها في نفسها كل حاجة في الدنيا، لأن الشخصية في النهاية هي المسؤولة فقط عن الجاذبية».

وأشار، إلى أن هناك رجال من الممكن أن يعجبوا بسيدات كثيرة للوهلة الأولى، بسبب أشكالهن، ولكن بمجرد الحديث معهن يذهب هذا الإعجاب، لأنها لا تمتلك شخصية تعجه.

بجاتو: هناك رجال يبحثون عن الشكل فقط

وألمح «بجاتو»، أن ليس كل الرجال يبحثون على الجاذبية والشخصية، فهناك من يبحث عن الشكل فقط: «ويقولك عايز أتجوز واحدة حلوة»، لافتًا إلى أن هذا الرجل يفقد مشاعره لزوجته فور فقدها لأنوثتها، أما الشخص الذي يختار المرأة لشخصيتها، مهما فقدت من أنوثتها بسبب حمل أو خلافه، لا يفقد مشاعره تجاهها، لأن الفارق معه من البداية، كان شخصيتها التي تكسبها جاذبية من نوع خاص.

بجاتو: الرجالة مش بتحب الستات اللي بتسمع الكلام وخلاص

وأردف لاعب نادي الزمالك السابق، أن الرجال مهما كانت نوعية خياراتهم على مستوى السيدات التي يختاروها للارتباط بهن، لا يحبون المرأة التي تسمع كلامهم دون نقاش، مؤكدًا أن المرأة يجب أن يكون لديها شخصية، ولا يعني بكلامها أن تعامل زوجها بندية، ولكن لابد من فتح حوار ونقاش معه، وأن تشعره بأنها قادرة على اتخاذ قرارات أيضًا، على مستوى أسرتهم: «حتى لو الراجل اتجوز واحدة بتسمع كلامه، وبطيعه في كل حاجة، غصب عنه في وقت من الأوقات هيروح يبص لوحدة عندها شخصية ويتكلم معها، حتى لو في أي حاجة وخلاص».